Gasperini indeciso tra Atalanta e Napoli: Ore di riflessione – Il Mattino

Gian Piero Gasperini è combattuto tra la tentazione del Napoli e la permanenza all’Atalanta dopo la vittoria dell’Europa League. Ore di riflessione per l’allenatore.

La vittoria dell’Europa League con l’Atalanta avrebbe dovuto rappresentare una gioia pura per Gian Piero Gasperini. Eppure, l’allenatore di Grugliasco si trova ora di fronte a un dilemma tutt’altro che semplice: proseguire la sua straordinaria avventura a Bergamo o accettare la corte del Napoli per una nuova, affascinante sfida?

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Gasperini starebbe vivendo “ore di riflessione”, combattuto tra “l’idea di proseguire a Bergamo per il nono anno di fila oppure accettare la corte di De Laurentiis“.

Gasperini tra Atalanta e Napoli

A frenare Gasperini, infatti, c’è il contratto che lo lega all’Atalanta fino al 2025, con un ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione. Un legame che potrebbe risultare difficile da sciogliere, considerata la “posizione della famiglia Percassi apparentemente poco incline a lasciare andare il Gasp così a cuor leggero”.

La tentazione della piazza di Napoli.

Dall’altra parte, però, c’è la tentazione di una piazza importante come Napoli, dopo l’esperienza infelice all’Inter. “Gasperini è stuzzicato dalla voglia di tornare a confrontarsi in una grande piazza”, sottolinea Il Mattino, riferendosi al richiamo esercitato dal club azzurro.

Nella serata di ieri, dopo la festa per il trionfo europeo, Gasperini ha evitato di sbilanciarsi sul suo futuro, trincerandosi dietro battute e la voglia di godersi il momento. Ma il dilemma resta e richiede una decisione importante.

De Laurentiis in attesa

Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, continua a esercitare il pressing su Gasperini, considerandolo la prima scelta per la panchina del Napoli. Il presidente azzurro attende con pazienza una risposta definitiva, conscio di dover mettere a punto la squadra in vista della prossima stagione.

Bergamo o Napoli? Rimanere nell’ambiente che lo ha consacrato o accettare una nuova, stimolante sfida? Nelle prossime ore, Gian Piero Gasperini dovrà sciogliere i suoi dubbi e prendere una decisione che potrebbe riscrivere il suo futuro e quello del calcio italiano.