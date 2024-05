Gasperini-Napoli, Percassi gela De Laurentiis: “Resta all’Atalanta, zero dubbi”

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha confermato che Gian Piero Gasperini rimarrà sulla panchina dei bergamaschi nella prossima stagione.

Brutte notizie per Aurelio De Laurentiis e il Napoli nella corsa a Gian Piero Gasperini. Dopo la vittoria dell’Europa League contro il Bayer Leverkusen, il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ha infatti gelato le speranze dei partenopei di accaparrarsi il tecnico di Grugliasco.

Percassi chiude al Napoli: “Gasperini resta, zero dubbi”

Intervistato da Rai Sport, Percassi è stato categorico sul futuro di Gasperini: “Non ho dubbi. Zero dubbi su Gasperini, che resta con noi“. Parole che sembrano non lasciare spazio a ulteriori interpretazioni.

Il numero uno dei bergamaschi ha poi aggiunto: “Ci incontreremo e discuteremo ancora, ma questo trofeo ci aiuterà a continuare insieme“. Un chiaro segnale di come l’Atalanta voglia proseguire il proprio ciclo vincente con Gasperini alla guida.

Le parole di Gasperini alimentano i dubbi

Eppure, le parole dello stesso Gasperini nel post-partita avevano alimentato i dubbi sul suo futuro: “Se resto all’Atalanta? È come quando hai una moglie e due figli e trovi una donna bellissima…“, una frase che confermava l’interesse di un altro club, presumibilmente il Napoli.

Secondo il Corriere dello Sport, è difficile, che dopo le nette dichiarazioni di Percassi, De Laurentiis possa continuare a coltivare speranze per l’allenatore bergamasco. A meno di clamorosi colpi di scena, Gasperini rimarrà dov’è.

De Laurentiis costretto a virare su altri obiettivi?

Per il presidente azzurro, dunque, si prospetta la necessità di virare su altri obiettivi per la panchina del Napoli. Tra i nomi caldi restano quelli di Vincenzo Italiano , Pioli e Antonio Conte.

L’avventura di Gasperini all’Atalanta sembra essere destinata a proseguire, mentre De Laurentiis dovrà inevitabilmente cambiare strategia per individuare il sostituto di Francesco Calzona. La corsa all’allenatore giusto per rilanciare il Napoli è appena iniziata.