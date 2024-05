Conte-Napoli, Pedullà: “De Laurentiis sta giocando a nascondino”

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli e Antonio Conte per la panchina azzurra.

NAPOLI. Secondo Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di SportItalia, il silenzio di Aurelio De Laurentiis sulla trattativa per portare Antonio Conte sulla panchina del Napoli potrebbe essere una mossa strategica. Ecco le parole di Pedullà:

Conte allenatore del Napoli: le ultime da Pedullà

“Aurelio De Laurentiis vuole giocare a nascondino, sapendo che stavolta non può sbagliare. Dall’incontro, l’ennesimo, con Antonio Conte di oltre dieci giorni fa il silenzio che, attenzione, può essere anche strategico.”

Gasperini il piano B?

Pedullà ha poi accennato a Gian Piero Gasperini come possibile alternativa a Conte: “Adesso il passaparola è: aspettiamo Gasperini. Che Gasperini piaccia parecchio al Napoli non ci sono dubbi, il classico segreto di Pulcinella, ma occhio a non snobbare l’Atalanta che ha da sempre la riconoscenza dell’allenatore.”

Nonostante le voci su Gasperini, Pedullà non esclude la pista Conte: “Se vuoi Conte, lo prendi. Intanto, anche Pioli e Italiano sono in attesa. Ma la favola ‘Conte si è stufato di aspettare’ è difficile da credere perché è impensabile ritenere che gli abbiano detto ‘sei uno dei tanti’. Bisogna avere pazienza.”

Conte ancora in corsa

La trattativa per il nuovo allenatore del Napoli sembra essere ancora apertissima, con Conte che rimane in pole position nonostante il silenzio di De Laurentiis. Gasperini, Pioli e Italiano sono pronti a subentrare qualora la pista Conte dovesse definitivamente saltare.