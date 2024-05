Vincenzo Italiano bloccato dal Napoli fino al 27 maggio: Il retroscena

Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina, è uno dei nomi papabili per la panchina del Napoli.

Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina, è uno dei nomi caldi per la panchina del Napoli nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gerardo Fasano di Ruleta Sport, però, il tecnico siciliano potrebbe rappresentare l’ultima chance per Aurelio De Laurentiis nel caso in cui tutte le altre piste dovessero saltare.

Italiano bloccato dal Napoli fino al 27 maggio

“Vincenzo Italiano è stato bloccato fino al 27 maggio”, ha dichiarato Fasano. “Ha già accettato il Napoli, è l’unica offerta che ha di una big. Il tecnico ora ai viola è disposto ad attendere i partenopei.”

Nonostante l’apprezzamento di De Laurentiis per Italiano, il presidente del Napoli sembra avere altre priorità per la panchina azzurra. “Vincenzo Italiano è però l’ultimo allenatore della lista di Aurelio De Laurentiis. Arriverebbe solo se dovessero decadere un po’ tutte le altre piste“, ha aggiunto Fasano.

Conte il nome più probabile

Secondo il giornalista, Antonio Conte rimane il nome più accreditato per la sostituzione di Francesco Pollasto: “Per me Conte è il nome più probabile per la panchina del Napoli“.

Il futuro di Vincenzo Italiano sembra quindi essere legato alle mosse di De Laurentiis. Se le trattative con gli altri allenatori, a partire da Conte, dovessero fallire, il tecnico siciliano potrebbe rappresentare l’ultima chance per il Napoli. Tuttavia, il club partenopeo dovrà aspettare il 27 maggio, data in cui Italiano sarà svincolato dalla Fiorentina.