Napoli, Manna al lavoro sul mercato: il piano per la ricostruzione

Giovanni Manna, nuovo direttore sportivo del Napoli, ha avuto i primi confronti con l’AD Chiavelli. Il piano per la ricostruzione della squadra in vista della prossima stagione.

Giovanni Manna, il nuovo direttore sportivo in pectore del Napoli, si è messo subito al lavoro per pianificare la ricostruzione della squadra in vista della prossima stagione. Ieri, 21 maggio, Manna ha trascorso una lunga giornata a Castel Volturno, accompagnato dall’amministratore delegato Andrea Chiavelli.

Primi confronti con Chiavelli

Durante la sua visita al centro tecnico, Manna ha avuto modo di prendere visione delle strutture, conoscere lo staff e avere i primi confronti con Chiavelli. Un’importante full immersion nella sua futura casa operativa.

L’ultima parola spetta a De Laurentiis

Nonostante Manna abbia già avuto alcuni contatti esplorativi per sondare il terreno sul fronte allenatori, sa bene che l’ultima parola spetterà sempre ad Aurelio De Laurentiis. Il presidente sarà decisivo nella scelta del nuovo tecnico, che a sua volta influenzerà inevitabilmente il mercato.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’idea di Manna è quella di puntare su un paio di pedine per reparto. Nello specifico, si cercheranno due difensori centrali, due centrocampisti, due attaccanti e, eventualmente, un paio di esterni in caso di arrivo di un allenatore che prediliga il gioco sulle fasce, come ad esempio Gian Piero Gasperini.

Gasperini l’obiettivo?

Proprio Gasperini, che oggi giocherà la finale di Europa League con l’Atalanta, sembra essere in cima alla lista dei desideri di Manna e De Laurentiis. Dopo la partita, il tecnico di Grugliasco comunicherà la sua decisione sul futuro.

Insomma, il piano per la ricostruzione del Napoli sta prendendo forma, con Manna al lavoro per individuare i rinforzi giusti in base alle indicazioni dell’allenatore che verrà scelto. La “sabbia del tempo scorre veloce nella clessidra della rifondazione”, come sottolinea Il Mattino, e manca poco alla verità finale.