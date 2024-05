GAZZETTA – Manna vuole Conte al Napoli. Il DS lo ha comunicato a Chiavelli: Il Retroscena

I senatori del Napoli hanno comunicato al DS Manna il desiderio di avere Antonio Conte come nuovo allenatore.

Il casting per il nuovo allenatore del Napoli prosegue senza sosta, con Antonio Conte che sembra prendere sempre più quota come candidato principale. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i big della rosa partenopea avrebbero espresso il desiderio di essere guidati dall’ex tecnico di Juventus, Chelsea e Tottenham.

Il neo direttore sportivo Giovanni Manna, dopo una serie di incontri a Castel Volturno per sondare gli umori della squadra, avrebbe riferito le preferenze dei senatori al presidente Aurelio De Laurentiis attraverso Chiavelli.

Manna vuole Conte allenatore del Napoli

“Manna, dopo aver raccolto anche il sentimento dei senatori, sostiene la candidatura di Antonio Conte e l’ha fatto presente anche a Chiavelli”, si legge sul quotidiano. Un endorsement di peso, che potrebbe fare la differenza nelle valutazioni del numero uno azzurro.

“De Laurentiis l’aveva contattato a novembre, oggi la situazione è diversa. Ci sono stati contatti recenti, interrotti una settimana fa. La maggior parte della rosa approverebbe la scelta, il dirigente lo conosce bene avendo lavorato a lungo nell’ambiente Juve. I traguardi raggiunti, poi, parlano da sé e raccontano di una figura perfetta per risalite e cambi di mentalità. L’ideale per ridare animo ed entusiasmo ai giocatori e alla città”.

D’altronde, Conte rappresenterebbe una soluzione ideale per ridare slancio ad un gruppo forse un po’ troppo appagato dopo il Tricolore: “I traguardi raggiunti, poi, parlano da sé e raccontano di una figura perfetta per risalite e cambi di mentalità. L’ideale per ridare animo ed entusiasmo ai giocatori e alla città”.

Non va inoltre sottovalutato il fatto che Manna conosca bene l’allenatore leccese. Un fattore che potrebbe agevolare l’eventuale trattativa con Conte, che pure aveva già ricevuto un sondaggio da De Laurentiis lo scorso novembre prima dell’arrivo di Garcia.

Le richieste economiche non sarebbero però un ostacolo insormontabile secondo la Rosea: “Gli approcci interlocutori hanno permesso al Napoli di essere pienamente a conoscenza delle richieste economiche e tecniche, a cui si potrebbe andare incontro solo con un sacrificio importante e in deroga alle disposizioni sul monte ingaggi dettate dal presidente“.

Insomma, la suggestione Conte sembra prendere sempre più corpo in casa Napoli, con i calciatori stessi che spingerebbero per il suo ingaggio. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse della dirigenza azzurra.