Zazzaroni sicuro: “De Laurentiis, Chiavelli e Manna puntano un solo allenatore per il Napoli”

Le voci sul futuro allenatore del Napoli si rincorrono senza sosta, ma secondo Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ci sarebbe un nome in pole position per la panchina partenopea: Gian Piero Gasperini.

Intervenuto a Radio Napoli Centrale, Zazzaroni è stato categorico: “Sappiamo che Gasperini è la prima scelta, poi se deciderà di restare andranno su un altro, Pioli. Gasperini è la prima scelta di De Laurentiis, Chiavelli e Manna“.

Secondo il direttore del Corriere dello Sport, l’attuale tecnico dell’Atalanta avrebbe tutte le carte in regola per raccogliere l’eredità di Luciano Spalletti: “Se c’è un anno in cui Gasperini può lasciare Bergamo per Napoli è questo. Secondo me non cambia molto l’esito della finale, lui parla di sfide, nella sua testa spero abbia già deciso. La sfida è Napoli, non credo sia restare a Bergamo”.

Zazzaroni vede nell’eventuale trionfo in Europa League un possibile punto di svolta: “Se vince non può fare di più, se perde pure… resta per riprovarci?”. Insomma, il coronamento del sogno europeo potrebbe spingere l’allenatore di Grugliasco verso una nuova avventura.

Nel corso dell’intervento, il giornalista ha anche commentato le voci su un possibile approdo di Thiago Motta alla Juventus: “Lui è uno che se dice che non ha firmato vuol dire che non ha nessun accordo in ballo, mentre sponda Juventus, Giuntoli mi ha scritto un paio di giorni fa che tutto ciò che si legge riguardo un accordo con l’allenatore è pura fantasia”.

Zazzaroni pare dunque convinto che De Laurentiis e lo staff dirigenziale del Napoli abbiano le idee chiare su Gasperini come nuovo condottiero. Resta da vedere se l’allenatore accetterà la corte dopo l’ultima tappa europea con l’Atalanta.