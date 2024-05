La Classifica senza Errori Arbitrali 37 gionata di Serie A: Napoli penalizzato 21 volte

Classifica senza Errori Arbitrali 37 giornata di serie A 2023/2024: Napoli ancora penalizzato dagli uomini di Rocchi.

Ancora una giornata negativa dell’arbitraggio italico. Dalla prima alla penultima giornata di campionato è stato un crescendo vertiginoso che non ha conosciuto pause, nemmeno dopo l’obbrobrio arbitrale della Supercoppa d’Arabia offerto al mondo intero. Penalizzato ancora una volta il Napoli.

Sulle 78 gare condizionate dagli errori arbitrali sono 21 le partite che hanno visto in lungo ed il largo gli azzurri penalizzati da ogni sorta di errori arbitrali. Dopo la tripletta di Pairetto nelle ultime 10 gare (col Cagliari, l’Atalanta e il Bologna), il designatore Rocchi non ci ha risparmiato Marchetti. Ma questo capita al Napoli senza giornali e tivvù. Alla Juventus, per fare un esempio, non sarebbe mai accaduto.

E’ sempre utile ricordare quanto capitato all’arbitro Colombo dopo le veementi proteste del mainstream torinese per la mancata espulsione di Berardi in Sassuolo – Juventus alla V giornata di Serie A. Colombo è tornato ad arbitrare in A solo dopo circa due mesi e ha rivisto la Juventus solo alla XXX giornata, dopo ben 25 giornate di campionato. Al Napoli, senza giornali e tivvù, è capitato di tutto con Pairetto nelle ultime 10 giornate di campionato.

Fiorentina – Napoli 2 – 2, Marchetti (Valeri).

Sconcertante l’arbitraggio di Marchetti dopo l’altrettanto sconcertante arbitraggio del duo Pairetto – Doveri in Napoli – Bologna. Mancano altri tre punti al Napoli nella scalata all’Europa per l’ennesimo gol irregolare subito. Sul momentaneo 1 a 1 viola è netto il fallo di Dodo su Kvaratskhelia che inspiegabilmente si perde il team arbitrale. Incredibile Marchetti. Si perde l’invedibile fallo di Dodo ma subito dopo non si perde il fallo di Lobotka. Pessima la gestione arbitrale.

Impuniti gli avversari per i colpi dati e ammoniti i giocatori napoletani per i falli subiti. Kvaratskhelia subisce tre falli d’ammonizione ma è lui ad essere ammonito. Ecco come Enrico Varriale nell’isolato mainstream partenopeo commenta l’accaduto: “Quello che viene perpetrato sistematicamente ai danni di Kvara è vergognoso. Subisce entrate killer e finisce sempre ammonito. Il pessimo arbitro Marchetti sullo 0-1 ne combina una scandalosa”.

Ma questo è il campionato nel quale Kvaratskhelia che ha subito più falli di tutti ha subito 8 cartellini gialli, gli stessi di Cristante che è il giocatore più falloso in Serie A.

Udinese – Empoli 1 – 1, Guida (Irrati).

E’ furia Empoli ma risulta difficile dare torto ai toscani dopo l’arbitraggio di Guida, peggio assistito da Irrati al VAR. L’annullamento del gol regolare di Maleh può valere una stagione ma la designazione di Guida era da evitare dopo la poco esaltante direzione di Atalanta – Roma di una settimana prima.,

La Classifica senza Errori Arbitrali 37 gionata di Serie A 2023/2024

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Diff. Inter 93 Inter 77 -16 Milan 74 Bologna 70 +2 Bologna 68 Atalanta* 66 Juventus 68 Napoli 66 +14 Atalanta* 66 Milan 63 -11 Roma 63 Lazio 61 +1 Lazio 60 Roma 60 -3 Fiorentina* 54 Juventus 58 -10 Torino 53 Fiorentina* 54 Napoli 52 Torino 53 Genoa 46 Genoa 48 +2 Monza 45 Monza 47 +2 Lecce 37 Verona 41 +4 Verona 37 Cagliari 37 +1 Cagliari 36 Lecce 37 Frosinone 35 Empoli 36 +3 Udinese 34 Frosinone 35 Empoli 33 Udinese 33 -1 Sassuolo 29 Sassuolo 31 +2 Salernitana 16 Salernitana 18 +2

*Una gara in meno

