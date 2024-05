Manna è arrivato a Castel Volturno: a breve annuncio ufficiale

Manna si prepara per la sua nuova avventura da direttore sportivo del Napoli dopo aver rescisso ufficialmente il contratto con la Juventus.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Giovanni Manna ha fatto il suo ingresso al Training Center di Castel Volturno, segnando così l’inizio di un nuovo capitolo nell’ambito sportivo del Napoli. Il nuovo Direttore Sportivo della SSC Napoli è stato accolto da un clima di fervente attesa, con i fan e gli addetti ai lavori in trepidante attesa delle sue mosse.

Secondo quanto riferito dal giornalista Manuel Parlato, inviato di Sportitalia e Canale 21, Manna sta attualmente esplorando gli uffici e i campi di allenamento della struttura casertana, prendendo visione degli asset e delle potenzialità che la società partenopea può offrire.

La sua nomina è stata preceduta dalla sua liberazione dalla Juventus, che ha ufficializzato la fine del rapporto lavorativo con l’ex responsabile della Next Gen della ‘Vecchia Signora’. Un segnale chiaro del desiderio del Napoli di investire in figure di spicco per ridefinire il proprio assetto e puntare a traguardi sempre più ambiziosi.

Ma le novità non si fermano qui. Sempre secondo fonti ben informate, Manna avrebbe già avviato le pratiche per stabilirsi a Castel Volturno, con la sua famiglia che avrebbe effettuato visite presso agenzie immobiliari locali per trovare la loro nuova dimora. Un segno tangibile dell’impegno e della dedizione che il nuovo Direttore Sportivo intende mettere al servizio del club.

Nel corso della giornata, ci si aspetta l’ufficializzazione del suo ingaggio da parte del presidente De Laurentiis, con un comunicato ufficiale che renderà definitivo il suo ruolo all’interno della società. A Manna, infine, verrà affidato il compito di guidare la ricostruzione della squadra in vista delle prossime stagioni di Serie A, con la speranza di riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano e internazionale.