Napoli, una stagione da riscattare: ecco la lista dei ‘famosi’ 13 da cui ripartire

Il Napoli pronto a ripartire da ’13’ pilastri per la prossima stagione: ecco la lista degli azzurri su cui puntare per riscattarsi.

Il Napoli sta già progettando la sua rinascita per la prossima stagione calcistica, e il Corriere dello Sport ha individuato i nomi chiave dei giocatori sui quali il club intende puntare per riscattarsi dopo una stagione altalenante.

In un articolo che fa il punto sulle strategie di mercato del Napoli, il Corriere dello Sport rivela che la squadra partenopea ha identificato ben 13 giocatori fondamentali con cui ripartire. “Il mercato al centro del villaggio: chi parte, gli incerti, chi resta”, si legge nell’articolo, che mette in evidenza l’importanza di costruire una squadra solida e determinata sotto la guida del prossimo allenatore.

Tra i giocatori destinati a rimanere in azzurro, il giovane talento Kvaratskhelia sembra essere una scelta chiave per il futuro della squadra. Inoltre, il capitano Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Mazzocchi e il portiere Caprile, fresco di un’ottima stagione con l’Empoli in prestito, sono considerati pilastri fondamentali per la ricostruzione del Napoli.

A centrocampo, con le partenze di Zielinski e Demme, e senza i riscatti degli arrivi di gennaio Traore e Dendoncker, il Napoli si affiderà a giocatori come Anguissa, Lobotka, Lindstrom e Folorunsho, quest’ultimo reduce da una stagione di successo con il Verona.

In attacco, il club punterà sul giovane Ngonge, già considerato un investimento per il futuro dopo essere stato acquistato a gennaio per una cifra importante. Politano e Raspadori sono altri due giocatori sui quali il Napoli intende basare il proprio progetto per la prossima stagione, con l’obiettivo di trovare la continuità che a volte è mancata durante la stagione appena conclusa.

In conclusione, il Napoli sembra pronto a ripartire da una solida base di giocatori, con l’obiettivo di ricostruire una squadra competitiva e ambiziosa per la prossima stagione calcistica.