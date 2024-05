L’addio commovente di Zielinski a Napoli: “Vi amo e vi ammiro profondamente” – VIDEO

Piotr Zielinski ha salutato i tifosi del Napoli con una toccante lettera di addio, ringraziandoli per l’affetto e il rispetto ricevuti in questi anni indimenticabili.

È stata un’uscita di scena carica di emozioni per Piotr Zielinski, che ha detto addio al Napoli e ai suoi tifosi con parole che arrivano dritte al cuore. Il centrocampista polacco, dopo aver deciso di intraprendere una nuova avventura all’Inter, ha voluto ringraziare il popolo partenopeo per l’immenso affetto dimostrato in questi anni indimenticabili.

Durante i festeggiamenti per il suo compleanno, Zielinski ha letto alcuni estratti di una commovente lettera d’addio, raccolta nelle storie di Decibel Bellini, speaker ufficiale del club azzurro. “Siete persone straordinarie che ho imparato ad amare e rispettare – le parole del polacco – Mi piace la vostra mentalità di cui potete essere orgogliosi e che ammiro profondamente“.

Un legame fortissimo, quello tra Zielinski e i tifosi napoletani, cementato da anni di passione condivisa e successi memorabili. L’ex centrocampista del Napoli ha voluto ringraziare i sostenitori per non averlo mai offeso dopo l’annuncio dell’addio: “Nessuno di voi mi ha mai offeso dopo la mia decisione di cambiare squadra. Questo per me significa molto“.

Zielinski ha ricordato con nostalgia i trionfi vissuti con la maglia azzurra, sottolineando come fossero in linea con i suoi sogni di giovane calciatore: “I successi ottenuti con questo club sono ciò che sognavo. Ho sempre dato il massimo“.

Parole che hanno toccato le corde più profonde del tifo napoletano, ancora legato a uno dei grandi protagonisti della storia recente del club. Anche se le strade si divideranno, Zielinski rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi, avendo dimostrato di essere un vero professionista e un uomo di valori dentro e fuori dal campo.