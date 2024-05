IL MATTINO – Panchina Napoli, il cerchio si stringe: Italiano in pole

Secondo il noto quotidiano sportivo, sarebbe Vincenzo Italiano il favorito per sedere sulla panchina del Napoli la prossima stagione.

Il futuro del Napoli sembra sempre più delinearsi con l’ingresso di Vincenzo Italiano come probabile nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’attuale tecnico della Fiorentina è salito in cima alla lista dei desideri del club partenopeo per la prossima stagione calcistica.

L’edizione odierna del quotidiano campano ha sottolineato che “la fumata bianca di Italiano, la carta bianca al progetto Napoli, potrebbe ora fare la differenza nella scelta di De Laurentiis”. Questa mossa sembra essere stata accolta con grande interesse da parte della dirigenza, poiché il giovane tecnico viola sembra avere la preferenza rispetto ad altri candidati, tra cui Gasperini.

Il presidente De Laurentiis si trova ancora di fronte a una decisione cruciale, poiché non ha ancora la certezza assoluta sul nuovo timoniere della squadra azzurra. Gasperini, attualmente alla guida dell’Atalanta, ha chiesto del tempo per valutare il proprio futuro, con la finale di Dublino che potrebbe influenzare le sue scelte.

Dall’altra parte, Italiano sembra essere pronto ad abbracciare la sfida del Napoli da diverse settimane, senza riserve da sciogliere. Il suo rappresentante, Diego Nappi, è già in contatto con il club e potrebbe definire gli ultimi dettagli presto. Non è la prima volta che il Napoli cerca di ingaggiare Italiano, ma questa volta sembra che le stelle si stiano allineando a suo favore.

Con l’esperienza e il talento tattico di Italiano, il Napoli potrebbe trovare in lui il nuovo volto in grado di portare la squadra verso nuovi traguardi. Resta ora da vedere se De Laurentiis confermerà questa scelta, ma l’aria sembra essere sempre più carica di attesa e speranza tra i tifosi partenopei.