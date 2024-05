GAZZETTA: Conte-Napoli, De Laurentiis ci pensa, ma serve un sacrificio importante

De Laurentiis valuta Conte come nuovo allenatore del Napoli, ma le richieste economiche potrebbero essere un ostacolo.

Antonio Conte potrebbe diventare il nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis ha avuto contatti recenti con l’ex CT della Nazionale per affidargli la panchina azzurra.

Antonio Conte al Napoli: le trattative

Le trattative con Conte si sono interrotte circa una settimana fa a causa delle elevate richieste economiche e tecniche avanzate dal tecnico salentino. Per accontentare le sue pretese, il Napoli dovrebbe compiere “un sacrificio importante” derogando al tetto salariale stabilito dalla società.

De Laurentiis aveva già contattato Conte a novembre, dopo l’esonero di Rudi Garcia, ma in quel momento l’intesa non fu trovata. Ora, con la possibilità di ricostruire la rosa per il prossimo anno, l’interesse per l’allenatore pugliese sembra essere tornato di moda.

Gli ultimi incontri tra l’amministratore delegato del Napoli, Andrea Chiavelli, e l’agente di Conte, Giovanni Manna, hanno permesso al club di conoscere nel dettaglio le richieste economiche e tecniche dell’allenatore. Adesso starà a De Laurentiis valutare se accontentarlo o virare su altre piste.

Un investimento importante

Conte rappresenterebbe un colpo di spessore per il Napoli, ma allo stesso tempo un investimento economico notevole che la società dovrà soppesare con attenzione. Le prossime settimane saranno decisive per capire se le parti riusciranno a trovare un’intesa o se le strade si divideranno nuovamente.