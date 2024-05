Conferenza Stampa di Aurelio De Laurentiis: “Non parlo del nuovo allenatore. Abbiamo preso nuovo direttore sportivo -VIDEO

Aurelio De Laurentiis ha parlato in conferenza stampa per presentare i ritiri del Napoli a Dimaro e Castel di Sangro. Segui la diretta con noi.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, parla in conferenza stampa a Palazzo Petrucci per presentare i ritiri estivi della squadra in vista della prossima stagione.

Come di consueto, il Napoli effettuerà il ritiro pre-campionato a Dimaro, in Trentino, e il ritiro finale a Castel di Sangro, in Abruzzo. Queste due location sono state riconfermate anche per la prossima annata agonistica.

Alla conferenza erano presenti, oltre a De Laurentiis, anche delegazioni del Trentino e dell’Abruzzo per promuovere le rispettive regioni che ospiteranno i ritiri azzurri.

Non sono stati riportati dettagli specifici sulle dichiarazioni rilasciate dal presidente partenopeo durante l’evento, che prevedeva unicamente la presentazione delle due location già note per i ritiri 2023 del Napoli.

De Laurentiis annuncia il nuovo ds del Napoli

“Oggi non vi posso dare nessuna notizia. Quella che voi avete fatto circolare da tempo è che ci sarà un nuovo direttore sportivo che dovrebbe essere ufficializzato al più presto”.

De Laurentiis: “Presto novità sul futuro”

Prende la parola il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: “Oggi noi parleremo del Trentino e dell’Abruzzo e poi in futuro faremo una bella conferenza stampa che seminerà tutto il futuro che noi stiamo organizzando. Ma poiché non siamo pronti, capisco che voi siete ghiotti di notizie che però non esistendo non vi posso dare, altrimenti si parla di caz**ggio e visto che mi conoscete io non caz*eggio.

Mi va di essere preciso nelle mie affermazioni. Oggi non vi posso dare nessuna notizia. Quella che voi avete fatto circolare da tempo è che ci sarà un nuovo direttore sportivo che dovrebbe essere ufficializzato al più presto così da poter già agire sul mercato sia in uscita che in entrata”.

De Laurentiis in ritardo

La conferenza sarebbe dovuta cominciare alle 16:30, ma a causa di un guasto sulla Firenze-Roma sulla linea dei treni ad alta velocità De Laurentiis è arrivato in ritardo. Il presidente era a Milano per l’Assemblea della Lega Serie A.