Napoli-Gasperini: De Laurentiis accelera e fissa la deadline

Gian Piero Gasperini rimane il favorito per la panchina del Napoli. De Laurentiis vuole accelerare e ha fissato una deadline.

Il casting per la panchina del Napoli non è ancora concluso, ma Aurelio De Laurentiis sembra avere le idee chiare: Gian Piero Gasperini è il candidato principale per guidare gli azzurri nella prossima stagione. Dopo la straordinaria conquista dell’Europa League con l’Atalanta, il presidente partenopeo è sempre più convinto di puntare sull’allenatore piemontese.

La deadline di De Laurentiis

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, De Laurentiis vuole accelerare i tempi per arrivare a una decisione definitiva entro una settimana: “Il rush finale in una settimana. Due fotofinish con un solo verdetto. Per il Napoli s’intende“.

Il numero uno azzurro ha seguito con attenzione la finale di Europa League vinta da Gasperini contro il Bayer Leverkusen, e attende ora l’esito dell’altra finale europea che vedrà impegnata la Fiorentina mercoledì prossimo ad Atene.

Gasperini stuzzicato dal progetto Napoli

Nonostante Gasperini abbia ancora un anno di contratto con l’Atalanta, e la famiglia Percassi sembri poco propensa a lasciarlo partire, il tecnico piemontese sembra stuzzicato dall’idea di approdare in una piazza importante come Napoli: “Il 66enne allenatore piemontese è stuzzicato dalla voglia di tornare a confrontarsi in una grande piazza“.

Nei prossimi giorni, dunque, si attende la decisione definitiva di Gasperini, che potrebbe accettare la corte del Napoli e iniziare una nuova avventura dopo le straordinarie stagioni vissute con l’Atalanta.

De Laurentiis vuole fare in fretta e ha fissato una deadline per avere una risposta dall’allenatore, in modo da poter programmare al meglio la campagna acquisti in vista della prossima stagione. Gasperini rimane in pole position, ma non è escluso che possano riaprirsi altre piste nel caso in cui l’ex Inter dovesse rifiutare la corte del Napoli.