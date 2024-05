PSG, assalto al Napoli: 200 milioni per Osimhen e Kvaratskhelia – SKY

Il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a presentare un’offerta mostruosa da oltre 200 milioni di euro per Osimhen e Kvaratskhelia del Napoli.

Il calciomercato estivo si preannuncia rovente per il Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky, il Paris Saint-Germain avrebbe messo nel mirino la coppia d’attacco azzurra composta da Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, con l’intenzione di presentare un’offerta mostruosa per acquistarli entrambi.

L’assalto del PSG a Osimhen e Kvara

Il club francese sembrerebbe disposto a mettere sul piatto una cifra complessiva superiore ai 200 milioni di euro pur di assicurarsi le prestazioni dei due talenti del Napoli. Nello specifico, per il centravanti nigeriano Osimhen, il cui contratto prevede una clausola rescissoria da 130 milioni, il PSG sarebbe pronto a versare l’intera somma nelle casse degli azzurri.

Per quanto riguarda l’esterno offensivo georgiano Kvaratskhelia, rivelazione della scorsa stagione, la società parigina non intenderebbe risparmiare, con un’offerta che potrebbe raggiungere i 100 milioni di euro.

La risposta di De Laurentiis

Una proposta a dir poco indecente, che metterebbe in seria difficoltà il presidente Aurelio De Laurentiis. Nonostante il patron azzurro abbia recentemente dichiarato che nessun giocatore è incedibile, la sua intenzione sarebbe quella di cedere soltanto Osimhen, trattenendo Kvaratskhelia per il progetto futuro.

Tuttavia, di fronte a una simile valanga di milioni, De Laurentiis potrebbe essere costretto a rivedere i propri piani e valutare attentamente l’offerta del PSG. Una decisione non semplice, ma che potrebbe garantire al Napoli un’importantissima iniezione di liquidità per la campagna acquisti estiva.

Il calciomercato è appena iniziato, ma il nome del Napoli è già caldo come non mai. Nei prossimi giorni e settimane, scopriremo se l’indiscrezione si concretizzerà e come il club partenopeo risponderà a questa clamorosa offensiva del Paris Saint-Germain.