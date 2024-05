Napoli, tutto sulla ricostruzione: Ecco l’ambizioso piano di De Laurentiis – CorrSport

De Laurentiis vuole rivoluzionare il Napoli con un ambizioso piano di mercato: due innesti di qualità per reparto.

Il presidente Aurelio De Laurentiis è deciso a rivoluzionare il Napoli dopo la delusione dell’ultima stagione. Il piano di mercato, secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport è ambizioso: puntare su 6 acquisti di qualità, due per ogni reparto, per ridare nuova linfa alla squadra.

Difesa: il sogno si chiama Buongiorno

In difesa, il grande obiettivo risponde al nome di Alessandro Buongiorno, centrale classe ’99 del Torino. Il Napoli ha già presentato un’offerta da 35 milioni più 5 di bonus, ma il Toro fa muro sperando in un’asta con le big della Premier. Tra le alternative ci sono Hancko del Feyenoord e Rafa Marin del Real Madrid.

Centrocampo: la stellina Sudakov

A centrocampo, invece, il nome caldo è quello di Georgiy Sudakov, talento ucraino classe 2002 dello Shakhtar Donetsk. A gennaio De Laurentiis aveva offerto 40 milioni, ma la valutazione è in crescita. Piacciono anche Ugarte del PSG e Koné del Borussia Monchengladbach, mentre in Serie A stuzzica l’idea Brescianini del Frosinone.

Attacco: l’erede di Osimhen

Il grande nodo riguarda ovviamente l’attacco e la caccia al possibile erede di Victor Osimhen. Il preferito rimane il canadese Jonathan David del Lille, ma senza Champions sarà difficile. Soluzioni low cost potrebbero essere Gimenez del Feyenoord e Dovbyk del Girona. Tra gli italiani, invece, si seguono Retegui e Gudmundsson del Genoa.

In tutto, il Napoli è pronto a investire su 6 rinforzi di spessore, due per ogni reparto, per ripartire con ambizione e rinascere dalle proprie ceneri. Un piano di rifondazione totale che passa inevitabilmente dalle scelte del nuovo allenatore, ancora da definire.

L’incognita della panchina

Proprio la guida tecnica sarà infatti decisiva per orientare le strategie di mercato. Tra i nomi caldi c’è quello di Gasperini, che oggi giocherà la finale di Europa League prima di decidere il suo futuro. Ma attenzione anche a soluzioni low cost e di prospettiva come Italiano.

Insomma, il Napoli di De Laurentiis vuole rinascere e per farlo è pronto a investire pesantemente sul mercato con un progetto lungimirante e di qualità. Sei pedine di spessore per ricostruire dalle fondamenta una squadra in grado di tornare protagonista ad alti livelli.