De Maggio: “Il Napoli aspetta la decisione di Gasperini. Conte l’alternativa”

Aurelio De Laurentiis lavora per il nuovo allenatore del Napoli. Gasperini è la prima scelta, l’alternativa è Antonio Conte.

NAPOLI – Si avvicina il momento della verità per il Napoli. Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo, è in attesa della risposta definitiva di Gian Piero Gasperini per il ruolo di nuovo allenatore. Nel frattempo, Antonio Conte rimane una possibilità concreta.

Gasperini-Napoli: La Situazione



Il Napoli è determinato a costruire una squadra competitiva per la prossima stagione e la scelta dell’allenatore è fondamentale. Gian Piero Gasperini, attualmente alla guida dell’Atalanta, è il favorito per sedere sulla panchina azzurra. Secondo Valter De Maggio di Radio Kiss Kiss, “Gasperini darà una risposta definitiva domani.”

Antonio Conte alternativa per il Napoli



Qualora, però, Gasperini dovesse declinare l’offerta per rimanere all’Atalanta, De Laurentiis avrebbe già pronto un piano alternativo di altissimo livello. Il nome caldo sarebbe quello di Antonio Conte, reduce dall’esperienza al Tottenham e reduce da una carriera costellata di successi con Juventus, Chelsea e Inter.

L’arrivo di Conte a Napoli rappresenterebbe un colpo di grande prestigio per il club, che potrebbe beneficiare dell’esperienza e della mentalità vincente del tecnico salentino. Conte, dal canto suo, avrebbe l’opportunità di guidare una squadra ricca di talento e ambizioni, in un contesto che potrebbe rivelarsi ideale per continuare a costruire il suo straordinario palmares.

“Aurelio De Laurentiis ha già trovato un altro grandissimo nome. Se Gasperini decidesse di restare all’Atalanta, virerebbe su Antonio Conte. Il salentino arriverebbe in città subito. Il Napoli si è mosso bene, benissimo“, ha rivelato De Maggio durante il programma Radio Goal. Questa opzione dimostra la determinazione di De Laurentiis a garantire un allenatore di alto livello per il Napoli.

Il Futuro di Osimhen

De Maggio aggiunge: “Il direttore sportivo Giovanni Manna ha avuto colloqui con i giocatori per discutere delle loro responsabilità. Victor Osimhen è al centro delle discussioni di mercato. L’attaccante nigeriano ha espresso una preferenza per la Premier League, con l’Arsenal in pole position, ma non esclude offerte dall’Arabia Saudita. Questi movimenti indicano un’estate movimentata per il Napoli”.