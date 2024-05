Cosa devi sapere prima di piazzare una scommessa su Elabet

Nel mondo dello sport si svolgono regolarmente diversi eventi. È bene conoscerli per chi vuole scommettere su Elabet: continua a leggere per scoprire alcuni degli eventi più interessanti prima di scommettere su Elabet.

60 ore senza dormire alla scacchiera! Un nigeriano ha fatto dei sacrifici per ottenere un record mondiale

Sembra che questa primavera l’intero mondo degli scacchi abbia concentrato la sua attenzione su Toronto, dove si è svolto il Torneo dei Candidati. Tuttavia, allo stesso tempo, a New York si è svolta una partita assolutamente straordinaria nella storia degli scacchi.

La sessione di gioco proprio sulla strada principale della città è durata 60 ore senza interruzioni, il tutto per una buona causa e per entrare nel Guinness dei primati.

“Un pedone può diventare un re”

L'azione senza precedenti per sostenere i bambini africani si è svolta proprio a Times Square. C'era un tavolo con una scacchiera, pezzi e un timer per due giocatori di scacchi: il nigeriano Tunde Onakoya e l'americano Sean Martinez.

L’obiettivo degli uomini era quello di giocare una maratona di scacchi di 58 ore ininterrotte. Questo sarebbe stato sufficiente per battere i precedenti detentori del record, i norvegesi Hallvard Flatebø e Sjur Ferkigstad. Sono stati loro a giocare 56 ore, 9 minuti e 37 secondi nel 2018, entrando nel Guinness dei Primati.

Indubbiamente i campioni volevano entrare nel libro dei record, ma l’idea principale di questo incontro era di natura diversa, completamente ispirata e ambiziosa. Il fatto è che Tunde Onakoya non è solo un campione di scacchi, ma anche un vero esempio di coraggio e di buon cuore.

Nel 2018, a soli 23 anni, ha creato un progetto di beneficenza chiamato Chess in the Slums of Africa. L’organizzazione si propone di aiutare a educare un milione di bambini poveri in tutto il continente.

“Un pedone può diventare un re”, si legge sul sito web dell’organizzazione.

“Abbiamo raggiunto un risultato straordinario”

In 58 ore di gioco, Onakoya ha pianificato di raccogliere 1 milione di dollari per la campagna di beneficenza. Prima dell’inizio della battaglia di scacchi, si è rivolto ai suoi follower su una piattaforma di social media.

“Mostriamo al mondo l’incredibile potere dell’amore. Insieme possiamo farcela”, ha scritto il maratoneta degli scacchi.

Secondo le linee guida del Guinness World Records, i giocatori di scacchi devono giocare quasi ininterrottamente. Tuttavia, a Martinez è stato permesso di fare solo cinque minuti di pausa dopo ogni ora di gioco.

La partita, durata ore, ha attirato molta attenzione non solo in Nigeria, dove è stata trasmessa in diretta nella città più grande del paese, Lagos, ma anche negli Stati Uniti. Per quasi quattro giorni, i sostenitori di Tunde della comunità nigeriana si sono riuniti intorno al tavolo da gioco. Lo hanno sostenuto con la musica nazionale: anche la superstar nigeriana della band Afrobeats Davido e il cantante Adekunle Gold si sono esibiti. Inoltre, i fan locali hanno consegnato ai giocatori di scacchi il classico cibo nigeriano.

Dopo aver fatto le prime mosse mercoledì, gli uomini hanno superato il limite di 58 ore previsto per la mattina presto di sabato, ma hanno deciso di non fermarsi.

“Non riesco a gestire l’abbondanza di emozioni che sto provando in questo momento. Ma so che abbiamo raggiunto qualcosa di veramente grande”, ha scritto Onakoya al termine della 58esima ora sui social media.

La partita si è conclusa solo 60 ore dopo l’inizio. Grazie al forte sostegno, Tunde è riuscito a vincere tutte le partite. In seguito ha ammesso che era pronto ad arrendersi già venerdì sera.

“Il signor Onakoya è un simbolo di resilienza”.

Anche il presidente Bola Tinubu è stato tra coloro che si sono congratulati con Onakoya. Lo ha elogiato per aver stabilito un nuovo record mondiale di scacchi.

Nonostante il record non sia ancora stato confermato dal Guinness dei Primati, il ragazzo è immensamente felice. Certo, non è riuscito a raccogliere 1 milione di dollari, ma 109 mila dollari sono un enorme successo per il progetto di Tunde.