Genoa-Napoli, formazioni ufficiali: Juan Jesus sostituisce Buongiorno

Conte conferma Neres nonostante il recupero di Kvara. Vieira sorprende con il doppio centravanti Vitinha-Pinamonti

Il Napoli scende in campo alle 18.00 al Marassi contro il Genoa per la diciassettesima giornata di Serie A. Antonio Conte ha sciolto i dubbi sul sostituto di Buongiorno in difesa, scegliendo Juan Jesus come partner di Rrahmani. Nonostante il recupero di Kvaratskhelia, il tecnico conferma Neres nel tridente con Politano e Lukaku.

Sorprendente la scelta di Patrick Vieira, che ridisegna il Genoa con la difesa a tre e lancia dal primo minuto la coppia d’attacco formata da Vitinha e Pinamonti.

Le formazioni ufficiali:

GENOA (3-5-2): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez; Zanoli, Miretti, Badelj, Frendrup, Martin; Vitinha, Pinamonti. All.: Vieira

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All.: Conte