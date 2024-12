Ciao Ludovica, napolipiu.com piange la sua penna più brillante

La redazione ricorda con dolore e affetto la giovane giornalista abruzzese che aveva fatto di Napoli la sua seconda casa. Il suo amore per la città e per il calcio Napoli rimarranno per sempre nel cuore di chi l’ha conosciuta

Ci sono momenti in cui le parole sembrano non bastare, in cui il dolore è così profondo da togliere il respiro. Oggi è uno di quei giorni. La redazione di napolipiu.com piange la sua stella più luminosa, la nostra adorata Ludovica.

Veniva dall’Abruzzo, ma il suo cuore batteva per Napoli come se ogni vicolo, ogni pietra di questa città, l’avesse vista nascere. Non era solo una giornalista: era poesia pura, era passione che si faceva parola, era amore che si trasformava in inchiostro sulla carta.

La sua scrittura aveva qualcosa di magico. Non raccontava semplicemente il Napoli, lo faceva vivere attraverso i suoi occhi innamorati, attraverso quella sua capacità unica di trovare bellezza in ogni momento, di trasformare una semplice notizia in un’emozione che arrivava dritta al cuore.

In redazione era il nostro sole. Il suo sorriso aveva il potere di illuminare anche le giornate più buie, la sua risata contagiosa riempiva le stanze di gioia. Era sempre la prima ad arrivare e l’ultima ad andare via, perché per lei questo non era un lavoro: era una missione d’amore.

Oggi quel sorriso si è spento, lasciando un vuoto che fa male, un silenzio assordante che grida la sua assenza. Ma il suo spirito continuerà a vivere in ogni riga che scriveremo, in ogni storia che racconteremo, perché Ludovica ci ha insegnato che il giornalismo è prima di tutto cuore, è passione, è vita.

A chi ci legge, perdonate se queste parole sembrano spezzate dal dolore. Perché oggi non abbiamo perso solo una collega straordinaria: abbiamo perso una sorella, un’amica, un pezzo della nostra anima.

Riposa tra gli angeli, dolce Ludovica. La tua Napoli, quella che tanto amavi, oggi piange la figlia che aveva scelto di esserlo con il cuore. E noi, la tua famiglia di napolipiu.com, ti porteremo per sempre con noi, in ogni parola, in ogni emozione, in ogni battito di questo cuore azzurro che tanto amavi.