Eroico Napoli, mentre Juve e Milan vincono tra le polemiche arbitrali

Gli azzurri lottano contro tutto e tutti, mentre il regolamento cambia per gli altri

Eroico Napoli, senza giornali e televisioni, nel campionato dei disastri arbitrali e con i regolamenti personalizzati per le squadre di Milano e Torino. Il Napoli di Conte costretto alle faticose fatiche di Empoli con l’impeccabile arbitraggio di Abisso e Juventus e Milan che si avvantaggiano degli sconcertanti errori arbitrali per superare con molta meno fatica del Napoli, rispettivamente, Lazio e Udinese.

Come era già accaduto all’l’Inter con Pairetto (Monza – Inter) e Sacchi (Udinese – Inter) non si possono nemmeno addolorare Milan e Juventus per come sono andate le cose con l’Udinese e la Lazio. E’ successo di tutto a Milano con Chiffi richiamato per il presunto fuorigioco sul gol del pareggio friulano e non sul fallo da rigore di Pavlovic su Kabasele in area milanista.

A Torino non è cambiato il copione con Sacchi reduce dallo strabiliante arbitraggio di Udinese – Inter alla VI giornata. Impeccabile il VAR (Di Paolo – Guida) nel cogliere l’espulsione di Romagnoli ma distratto nel magnificare per ben due volte l’espulsione di Douglas Luiz.

E’ lotta impari per il Napoli nel campionato condizionato dagli errori arbitrali. Un Napoli penalizzato in quattro gare di campionato (su otto) ed in credito di già cinque incredibili calci di rigore non assegnati.

Nonostante tutto, il Napoli non molla. Gli uomini di Conte continuano a mostrare un carattere e una determinazione che fanno sperare i tifosi. La vittoria contro l’Empoli è solo l’ultima dimostrazione del fatto che questo Napoli è pronto a lottare fino all’ultimo minuto, contro tutto e tutti.

©Riproduzione consentita previa citazione della fonte Napolipiu.com