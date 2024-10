Scandalo Arbitrale: Favoritismi per Juventus e Milan

Le dichiarazioni di Paolo Ziliani: Douglas Luiz e il VAR sotto accusa

Paolo Ziliani, noto giornalista, ha commentato in maniera accesa le recenti decisioni arbitrali durante Juventus-Lazio e Milan-Udinese. Secondo Ziliani, gli arbitri avrebbero favorito Juventus e Milan, sottolineando due gol annullati all’Udinese e la mancata espulsione di Douglas Luiz durante Juventus-Lazio.

“Lo scandalo dei due mancati rossi a Douglas Luiz, del VAR che fa finta di niente, e di DAZN che inventa nuove regole: siamo davvero ai confini della realtà,” afferma Ziliani, riferendosi al pugno sferrato dal brasiliano a Patric e alla successiva entrata a gamba tesa su Rovella, entrambe sanzionate con un semplice giallo invece che con il rosso.

Il Commento su Juventus-Lazio

Nel suo intervento, Ziliani ha criticato il mancato intervento del VAR e le giustificazioni fornite dai commentatori di DAZN: “Minuto 83. La Lazio sta giocando in 10 uomini del minuto 24 per l’espulsone (giusta) di Romagnoli, autore di un fallo da ultimo uomo su Kalulu, ma Juventus e Lazio sono ancora sullo 0-0. La Juventus attacca e su un cross da destra di Cambiaso si vede Patric stramazzare a terra in area.

Dopo pochi secondi l’arbitro Sacchi interrompe il gioco per accertarsi delle condizioni del difensore laziale. La regia mostra due replay dell’azione: una da lontano del tutto inutile (per chi non lo sapesse, è la Juventus a produrre le immagini delle partite giocate all’Allianz Stadium) e una da dietro-porta non granché ma in cui si vede chiaramente Douglas Luiz che alle spalle di Patric, in perfetto stile-Gatti, carica il destro e sferra un pugno da dietro all’avversario per poi tornare verso centrocampo. Non punito dall’arbitro perchè non l’ha visto“.

” La Lazio prova ad andare in cerca del gol del pareggio e al minuto 89 si vede Douglas Luiz (ancora lui) stendere Rovella nella tre quarti. Sacchi fa proseguire (giustamente: la palla è rimasta alla Lazio in azione d’attacco), poi ad azione conclusa va ad accertarsi delle condizioni di Rovella e ammonisce Douglas Luiz (anche se lo si saprà solo dopo, la regia non ce lo mostra in diretta).

Il gioco è fermo e la regia manda un brevissimo (ma estremamente chiaro) replay ravvicinato del fallo commesso da Douglas Luiz: che è in tutta evidenza da espulsione perchè lo juventino è entrato a gamba tesa e a tacchetti spianati sulla tibia di Rovella: un contatto alto, da cartellino rosso. “Eh… – dice imbarazzato il telecronista Testoni – qui poi Douglas Luiz è arrivato dritto su Rovella dopo che è stato anticipato…”.

La regia manda subito replay di altre azioni, Testoni e Marcolin parlano d’altro ma fare finta di niente è difficile. Poichè il gioco è sempre fermo, Marcolin ritrova la voce e chiede a Testoni: “Caviglia sinistra?”.

E il telecronista: “Si perchè… comunque… Douglas Luiz quantomeno da giallo… insomma, era abbastanza nell’ordine delle cose… ecco qua, è anche un punto d’impatto non così basso… ah!, adesso il giallo è arrivato… solo giallo… ce l’eravamo perso. Sentiamo Luca Marelli”.

E qui Luca Marelli si supera: “Douglas Luiz – dice – è stato… è stato… ha rischiato molto in questo intervento. La sua fortuna… perchè bisogna parlare di fortuna… è che il contatto è stato piuttosto alto: decisamente sopra la linea della caviglia di Rovella. Ma il piede è scivolato via… motivo per cui si tratta di imprudenza, non fallo grave di gioco”.

Per chi ancora stendesse a crederlo: ho trascritto le dichiarazioni dei commentatori di DAZN testualmente, alla virgola. E anche se potrà sembrarvi impossibile, inverosimile, l’esperto arbitrale ha detto (lo ha detto davvero) che Douglas Luiz è stato “fortunato” perchè è entrato “alto” sulla gamba di Rovella: esattamente il motivo per cui ci viene raccontato da anni, da Luca Marelli in primis, che questo fa scattare in automatico il cartellino rosso. Naturalmente, anche questa volta c’è una supercazzola da consegnare agli annali, quella del piede dello juventino che “per fortuna scivola via”:

Il giornalista ha puntato il dito contro quella che, a suo parere, è ormai una regola non scritta: “È severamente vietato espellere un giocatore se indossa la maglia della Juventus”, sottolineando le 7 mancate espulsioni ai danni di Gatti nelle ultime partite.

Milan-Udinese e i Gol Annullati

Ziliani non ha risparmiato critiche nemmeno alla partita Milan-Udinese, dove due gol dell’Udinese sono stati annullati, inclusa la rete di Kabasele al 96′, che avrebbe potuto regalare il pareggio ai friulani. “La gioia dell’Udinese si è trasformata in enorme delusione – ha detto –. Restiamo in attesa di capire cosa si siano detti campo e sala VAR durante il check.”

Una Critica all’Informazione Sportiva

Ziliani ha concluso con una dura critica all’informazione sportiva italiana, accusata di mistificare la realtà dei fatti e di prendere in giro i tifosi con giustificazioni improbabili. “Questa è la situazione del calcio italiano oggi, raccontato da un’informazione per definire la quale mancano gli aggettivi,” ha concluso.