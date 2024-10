Napoli-Tchatchoua: La Juve vuole disturbare la trattativa

Napoli-Tchatchoua: la Juventus si inserisce, rischio asta per il talento del Verona

Calciomercato Napoli. Jackson Tchatchoua è nel mirino del Napoli, ma la Juventus sembra intenzionata a complicare i piani partenopei. Secondo quanto riportato da TuttoJuve, il club bianconero avrebbe deciso di monitorare da vicino la situazione dell’esterno camerunense dell’Hellas Verona, autore fin qui di un ottimo avvio di stagione.

Tchatchoua, 21 anni, è uno degli obiettivi principali del direttore sportivo Giovanni Manna per rafforzare le fasce della squadra allenata da Antonio Conte. L’inserimento della Juventus rischia di scatenare un’asta che potrebbe far lievitare il prezzo del cartellino, mettendo in discussione l’interesse del Napoli e costringendo la società a valutare altre alternative.

La strategia di disturbo della Juventus

Non è la prima volta che il club bianconero si inserisce in trattative di questo tipo, con l’intenzione di creare problemi agli avversari. Anche stavolta, la Juventus potrebbe mettere in atto una manovra di disturbo per allontanare il Napoli da Tchatchoua e complicare i piani di mercato degli azzurri.

Il mercato si preannuncia dunque particolarmente movimentato, con Napoli e Juventus pronte a sfidarsi non solo sul campo, ma anche dietro le quinte delle trattative. Manna e Conte resteranno vigili, cercando di non farsi distrarre e di assicurarsi il talento del Verona senza lasciarsi coinvolgere in giochi di mercato che potrebbero danneggiare la società partenopea.

Per restare aggiornati su tutte le notizie calcio Napoli, continuate a seguire napolipiu.com.