Lobotka si ferma: Gilmour titolare contro l’Empoli. Ecco cosa trapela da Castel Volturno

Lo Scozzese pronto a guidare il centrocampo del Napoli contro l’Empoli dopo l’infortunio di Lobotka.

Il Napoli si prepara ad affrontare l’Empoli con una novità importante a centrocampo: l’infortunio di Stanislav Lobotka apre le porte al debutto da titolare in Serie A per Billy Gilmour.

Lobotka salterà il match contro l’Empoli a causa del problema al flessore rimediato con la sua Slovacchia. Al suo posto, il giovane talento scozzese Billy Gilmour è pronto a prendere le redini del centrocampo azzurro. Ne parla oggi il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano sportivo Lobotka salterà sicuramente il match di domenica a causa di un problema al flessore della coscia sinistra, rimediato durante la partita di Nations League tra Slovacchia e Azerbaigian, vinta 3-1 dalla squadra di Calzona a Baku.

Dopo essere rientrato in Slovacchia, Lobotka è tornato a Napoli per sottoporsi agli esami strumentali che determineranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Tuttavia, è già certo che non sarà disponibile per la trasferta al Castellani.

Al suo posto, il giovane talento scozzese Billy Gilmour è pronto a prendere in mano le redini del centrocampo azzurro. Già protagonista in Coppa Italia contro il Palermo, Gilmour avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore anche in campionato. Non si tratta di una soluzione di ripiego: l’allenatore Conte ha più volte espresso la sua fiducia nel ragazzo, dichiarando che “meriterebbe di giocare” e che “sta mettendo in difficoltà” le scelte tecniche, avendo davanti a sé un titolare indiscusso come Lobotka.

Anche il campione del mondo Cesc Fàbregas, attuale tecnico del Como, ha elogiato il centrocampo del Napoli dopo l’ultima partita prima della sosta, sottolineando la qualità dei suoi interpreti. Ora, con Gilmour in campo, i tifosi partenopei sperano di vedere una prestazione all’altezza delle aspettative, confidando nel talento e nella grinta del giovane scozzese.

Domenica sarà il momento di Billy: il Napoli affida a lui le chiavi del centrocampo per continuare la sua corsa in campionato. La sfida contro l’Empoli potrebbe segnare l’inizio di una nuova avventura per Gilmour, pronto a suonare la sua “regia rock” nel cuore della squadra azzurra.