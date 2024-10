Fabregas: “Como meraviglioso per 60 minuti”. Poi alza le mani: “Il Napoli può vincere lo Scudetto”

L’allenatore del Como Cesc Fabregas analizza la sconfitta contro il Napoli e invita la sua squadra a crescere in cattiveria e competitività.

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha commentato la sconfitta della sua squadra contro il Napoli di Antonio Conte in un’intervista a SKY Sport. Nonostante il risultato finale, Fabregas ha elogiato la prestazione del suo team, sottolineando i 60 minuti di gioco di alta qualità.

“Abbiamo dato filo da torcere al Napoli, specialmente all’inizio del secondo tempo. Ho visto un Como battagliero e competitivo”, ha affermato il tecnico. “Tuttavia, dobbiamo sviluppare una maggiore cattiveria. Siamo una squadra giovane e stiamo imparando. Dopo il terzo gol del Napoli, ho riconosciuto il loro valore e sono convinto che siano una delle squadre favorite per il titolo di campioni d’Italia.”

Fabregas ha anche chiarito il suo ruolo nella costruzione della rosa del Como: “Dopo la promozione, abbiamo pianificato la stagione in modo strategico. Ho selezionato i giocatori che ritenevo potessero competere in Serie A, creando un mix di esperienza e gioventù. Siamo come una famiglia e stiamo lavorando duramente insieme. Sebbene ci sia ancora molto da migliorare, sono fiducioso che siamo sulla strada giusta.”

Il Como, quindi, continua il suo cammino in Serie A, con la consapevolezza che i progressi richiedono tempo e impegno. La prestazione contro il Napoli rappresenta un passo positivo, anche se il tecnico sa che c’è ancora molto da fare per raggiungere il livello di competitività necessario nella massima serie.