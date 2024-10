Conte a Sky: “Fatto il nostro dovere, ora accettiamo con gioia il primo posto. Impatto importante di Neres, Politano maturo. Ho il mal di testa per i cambi”

L’allenatore del Napoli Antonio Conte, ha commentato la prestazione dei suoi a Sky Sport dopo la vittoria con il Como.

Il Napoli trionfa contro il Como con un convincente 3-1, e il tecnico azzurro Antonio Conte si è detto soddisfatto del rendimento della sua squadra. Intervenuto ai microfoni di SKY Sport al termine della partita, Conte ha evidenziato l’impegno collettivo che ha portato a questo successo.

“Abbiamo fatto il nostro dovere. Se mi avessero chiesto a inizio anno se avremmo avuto questo andamento così veloce, sarebbe stato difficile crederci”, ha dichiarato Conte. “Il nostro lavoro sta dando frutti, e la determinazione della squadra è evidente. Vogliamo regalare belle serate ai nostri tifosi”.

Un focus particolare è stato riservato a Romelu Lukaku, autore di un’ottima prestazione: “È un giocatore che può spostare gli equilibri. Oggi ha mostrato segni di crescita, ma può fare ancora meglio”, ha affermato Conte.

Elogi a Politano e Neres

Il tecnico non ha risparmiato elogi anche per Matteo Politano e David Neres. “Politano è molto più maturo rispetto a quando lo allenavo all’Inter. Abbina qualità tecniche a un’ottima attenzione tattica”, ha spiegato Conte. Riguardo a Neres, il mister ha sottolineato: “Il suo impatto è stato fondamentale. Sta ritrovando la forma dopo un periodo di difficoltà, e questo è motivo di gioia per me”.

Conte ha poi toccato il tema della competizione interna: “La sana rivalità tra i giocatori è un segnale positivo. Prima delle partite mi viene il mal di testa per le scelte da fare, ma è un problema che accettiamo con piacere. Chi gioca sa che deve dare il massimo, poiché ci sono altri che meritano di scendere in campo”.

Napoli capolista

Con questa vittoria, il Napoli rimane in vetta alla classifica, un risultato che Conte ha accolto con entusiasmo: “Noi accettiamo con gioia il primo posto. Siamo consapevoli delle aspettative della piazza e vogliamo continuare a lavorare duro per mantenere questi standard”.

Il Napoli, quindi, si prepara ora a vivere la pausa per le nazionali, mantenendo il morale alto e l’obiettivo chiaro: continuare a vincere e sorprendere.