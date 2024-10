Napoli-Como 3-1, Conte guida ancora la classifica di serie A

McTominay, Lukaku e Neres regalano la vittoria agli azzurri al Maradona

Il Napoli prosegue la sua marcia in campionato battendo il Como per 3-1 allo stadio Maradona, allungando così in vetta alla classifica di Serie A con quattro punti di vantaggio sulla Juventus, che sarà impegnata domenica contro il Cagliari. I gol della vittoria sono arrivati da McTominay, Lukaku su rigore e Neres, mentre Strefezza aveva momentaneamente ristabilito l’equilibrio per il Como.

Un Napoli in controllo ma il Como non si arrende

Il match era iniziato in discesa per la squadra di Antonio Conte, con McTominay che ha portato subito in vantaggio gli azzurri grazie a un destro preciso su assist di Lukaku. Il Como, però, non si è fatto abbattere, mostrando carattere e personalità che gli hanno permesso di trovare il pareggio con Strefezza a pochi minuti dall’intervallo.

Il Napoli ha poi ripreso il controllo nella ripresa: un rigore trasformato da Lukaku e una rete di Neres nel finale hanno regalato i tre punti agli azzurri, che ora vedono allungarsi il divario in classifica sulla Juventus.

Conte conferma la formazione titolare

Conte non ha cambiato nulla rispetto alla vittoria contro il Monza, approfittando dell’assenza di impegni infrasettimanali per consolidare la formazione titolare. Gli azzurri sono scesi in campo con il 4-2-3-1, con McTominay alle spalle di Lukaku come riferimento offensivo e la coppia Kvaratskhelia-Politano sugli esterni. A sinistra, Olivera ha ancora una volta superato Spinazzola nelle preferenze del mister.

Dall’altra parte, Fabregas si è affidato alla stessa intelaiatura che tanto bene ha fatto in questo inizio di campionato, con il trio formato da Strefezza, Nico Paz e Fadera alle spalle di Cutrone.

Una partita combattuta fino alla fine

Nemmeno il tempo di iniziare che il Napoli è già in vantaggio: Lukaku trova McTominay al centro dell’area e lo scozzese non sbaglia, battendo Audero con un destro preciso. Il Como reagisce subito e conferma le buone impressioni di questo inizio stagione: Nico Paz sfiora il gol con un sinistro a giro, mentre poco dopo colpisce il palo. Prima dell’intervallo, arriva il meritato pareggio con un diagonale di Strefezza.

Nel secondo tempo, il Napoli riprende subito il controllo grazie a un calcio di rigore assegnato per un fallo di Sergi Roberto su Olivera, trasformato con freddezza da Lukaku. La partita si fa tesa, con un principio di scaramuccia a centrocampo dopo un intervento duro su Anguissa non rilevato dall’arbitro Feliciani.

Gli azzurri chiedono un secondo rigore per una spinta su Kvaratskhelia, ma l’arbitro decide diversamente e ammonisce Conte per proteste. Il Como cerca una nuova rimonta con Nico Paz, ma a pochi minuti dalla fine è Neres a chiudere il match con il terzo gol, su un assist perfetto di Lukaku, vero protagonista del gioco azzurro.