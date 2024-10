Neres a segno con un assist perfetto di Lukaku: La magia del Napoli continua

Anche David Neres tra i marcatori in questo Napoli-Como che si conferma un’ottima prova per gli azzurri in fuga.

David Neres si conferma un’arma letale per il Napoli, dimostrando ancora una volta di essere un giocatore fondamentale per la squadra di Antonio Conte. Dopo essere subentrato nel secondo tempo nella partita contro il Como, il brasiliano ha rapidamente cambiato le sorti del match, andando a segno grazie a un assist impeccabile del compagno Romelu Lukaku.

Il gol è arrivato al minuto 75, quando Lukaku ha lanciato Neres in contropiede con un passaggio millimetrico. Il brasiliano, con un tiro di sinistro preciso, ha battuto il portiere Audero, scatenando l’entusiasmo dei tifosi presenti allo stadio Diego Armando Maradona. La gioia sugli spalti è stata palpabile, e il gesto di Neres, che ha indicato Lukaku per ringraziarlo dell’assist, ha sottolineato l’ottimo spirito di squadra e la complicità tra i giocatori, in perfetta sintonia con la filosofia di Conte: “Uno per tutti, tutti per uno”.

Dalla panchina, Antonio Conte ha esultato in modo veemente per il gol del suo team, mostrando la sua soddisfazione per il gioco espresso dai suoi uomini. Con il Napoli avanti per 3-1, il mister ha potuto finalmente rilassarsi, godendosi una prestazione convincente da parte della sua squadra.

Lukaku, dopo un’altra prestazione superlativa, ha ricevuto una standing ovation al momento della sostituzione con Giovanni Simeone, testimoniando quanto il belga sia diventato rapidamente un beniamino del pubblico partenopeo.