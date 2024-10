McTominay esalta Lukaku: “Grazie per l’assist”. Poi il pensiero sullo Scudetto

Dopo la vittoria del Napoli contro il Como, il centrocampista scozzese Scott McTominay sottolinea l’importanza di rimanere concentrati.

Dopo la convincente vittoria del Napoli contro il Como, che ha permesso alla squadra di occupare la vetta della classifica di Serie A, Scott McTominay ha espresso la sua gioia e il suo rispetto per il compagno di squadra Romelu Lukaku. Il centrocampista scozzese ha aperto le danze con un gol dopo soli 25 secondi, ma ha sottolineato come la squadra abbia dovuto affrontare momenti di difficoltà durante il match.

“Abbiamo segnato subito dopo una grande partenza, poi abbiamo perso il controllo del primo tempo”, ha dichiarato McTominay ai microfoni di SKY Sport. La partita ha visto il Napoli affrontare una forte resistenza da parte del Como, che ha colpito un palo e ha segnato un gol del pari con Strefezza.

Tuttavia, la squadra di mister Antonio Conte ha reagito nel secondo tempo, alzando il ritmo di gioco e riportando in carreggiata il match. Lukaku, protagonista indiscusso, ha trasformato un rigore al 53′ e ha fornito un assist decisivo a Neres all’86’, assicurando così i tre punti.

Riguardo al suo assistente in campo, McTominay ha dichiarato: “Ringrazio Romelu per l’assist, è stato fondamentale per il nostro gioco”. Tuttavia, il centrocampista ha glissato sul tema Scudetto, rimarcando l’importanza di rimanere concentrati: “Vogliamo pensare partita dopo partita, sperare di vincere quante più partite possibile. So bene cosa significa, ma pensiamo a rimanere concentrati e ad ascoltare lo staff”.