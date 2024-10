McTominay, il gol lampo che fa esplodere il Maradona dopo 25 secondi dal fischio d’inizio (VIDEO)

Il gol lampo dello scozzese Scott McTominay apre la partita allo stadio Maradona: entusiasmo a mille per il Napoli.

Il Napoli parte con il piede sull’acceleratore nella gara di campionato contro il Como allo stadio Maradona, segnando un gol fulmineo dopo soli 25 secondi. A siglare il vantaggio azzurro è Scott McTominay, che sfrutta un perfetto assist di Romelu Lukaku per battere il portiere avversario con un potente tiro di destro.

Il gol lampo di McTominay

Il match non ha nemmeno avuto il tempo di entrare nel vivo quando, dopo appena 25 secondi, il Napoli è già in vantaggio. McTominay si libera velocemente della marcatura avversaria e con un preciso e potente tiro col destro trova il fondo della rete, lasciando il portiere del Como immobile. Una partenza da sogno per gli azzurri, che subito alzano il ritmo e mettono in chiara difficoltà la difesa dei lombardi.

Qui il VIDEO: https://x.com/SerieA/status/1842242270302519687

Esultanza da brividi e la reazione di Conte

Dopo il gol, il clima allo stadio Maradona si surriscalda. I compagni di squadra di McTominay non tardano ad avvicinarsi e ad abbracciarlo, mentre lo scozzese risponde all’affetto con un bacio lanciato verso la curva di Fuorigrotta. Le telecamere di Sky Sport catturano immediatamente anche la reazione di Antonio Conte dalla panchina. Il tecnico salentino, noto per il suo spirito combattivo, esplode di gioia con un urlo di esultanza, dimostrando tutto il suo entusiasmo per il vantaggio immediato.