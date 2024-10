Lobotka: “Con Conte siamo cambiati, ora ogni partita è una finale”

Le parole del centrocampista del Napoli ai microfoni di Sky Sport

Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Como, sottolineando l’importanza del match e l’impatto che Antonio Conte ha avuto sulla squadra. Ecco le dichiarazioni del giocatore, evidenziate dalla nostra redazione.

“Ogni partita è come una finale”

Lobotka non ha dubbi: ogni sfida è cruciale per il Napoli, soprattutto prima della sosta per le nazionali. “Sappiamo che è una partita importante per noi. Il Como sta giocando un buon calcio e ha vinto due delle ultime tre partite. Dobbiamo essere concentrati, per noi ogni gara è fondamentale, come se fosse una finale di Champions League”, ha dichiarato il centrocampista, aggiungendo che il team ha ancora margini di miglioramento.

Su Antonio Conte

Lobotka ha parlato dell’importanza di Antonio Conte nella trasformazione della squadra. “Penso che il mister abbia cambiato la nostra mentalità. È spettacolare, ha svolto il suo lavoro al meglio. È importante per noi essere una squadra e lottare l’uno per l’altro”, ha affermato. Conte ha portato una mentalità vincente e il Napoli sembra ora pronto a lottare su ogni pallone come se fosse in una finale.

McTominay e l’adattamento al Napoli

Parlando del suo compagno di squadra Scott McTominay, Lobotka ha evidenziato le qualità del centrocampista scozzese. “Lui è un grandissimo giocatore ed è un bravissimo ragazzo. È diverso da Zielinski nel suo modo di giocare, ha grandi qualità e lotta per la squadra. Noi vogliamo aiutarlo ad adattarsi al meglio”, ha spiegato Lobotka, sottolineando il contributo positivo che McTominay sta dando alla squadra.

Sulla lingua italiana

Infine, una battuta sull’apprendimento dell’italiano. “Parlare in italiano? Vediamo il prossimo anno, speriamo”, ha detto sorridendo Lobotka, mostrando il suo impegno anche fuori dal campo.