Pedullà: “Conte ha detto una grossa bugia sul Napoli”

Il giornalista smonta le dichiarazioni del tecnico, il Napoli deve puntare allo scudetto

Antonio Conte, alla vigilia della sfida contro il Como, ha sorpreso molti dichiarando che l’obiettivo stagionale del Napoli è qualificarsi per il quarto posto. Ma Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, non ci sta e definisce questa affermazione una “grossa bugia”. Secondo Pedullà, il Napoli è stato costruito per vincere lo scudetto, non per accontentarsi di un posto in Champions League.

“Conte non ci crede nemmeno lui”

Nel suo intervento su YouTube, Pedullà è stato chiaro: “Antonio Conte gioca con le parole, ma nessuno crede che l’obiettivo del Napoli sia il quarto posto, neanche lui”. E rincara la dose: “Il Napoli ha una rosa competitiva in ogni reparto. Parliamo di una squadra che deve lottare per lo scudetto, non di una squadra che si accontenta del quarto posto.”

Ma perché Conte minimizza? Secondo Pedullà, è una strategia ben nota: abbassare le aspettative per poi sorprendere. “Conte lo fa spesso, è il suo modo di motivare la squadra, ma i fatti parlano chiaro: il Napoli è attrezzato per competere al massimo livello.”

Una squadra costruita per vincere

Pedullà non ha dubbi: il mercato estivo del Napoli è stato uno dei migliori, e i giocatori chiave sono stati confermati. “Conte ha ottenuto tutto ciò che voleva. Hanno trattenuto Kvaratskhelia, Di Lorenzo, e aggiunto rinforzi come Neres, McTominay e Gilmour. È una rosa costruita per vincere, non per lottare solo per la Champions”, ha sottolineato il giornalista.

“Se il Napoli non lotta per lo scudetto, sarà una stagione deludente”, ha aggiunto Pedullà, evidenziando come i talenti già presenti e gli acquisti recenti rappresentino un mix esplosivo che mette il Napoli tra i favoriti. “Il Napoli non può più nascondersi, il dovere di lottare per il titolo è chiaro.”

Un Napoli in piena forma

Pedullà ha anche lodato il lavoro di Conte con giocatori come Matteo Politano, che ha ritrovato la sua migliore forma sotto la guida del tecnico. “Politano e Conte non avevano legato ai tempi dell’Inter, eppure oggi Politano è uno dei migliori in campo. Questo è merito di Conte”, ha dichiarato il giornalista, sottolineando come la squadra stia già dimostrando la solidità necessaria per puntare in alto.

“Neres sarebbe titolare in qualsiasi altra squadra, e il centrocampo con Lobotka e Gilmour è tra i più forti della Serie A”, ha aggiunto Pedullà. Con una rosa così, il Napoli non può limitarsi a un piazzamento tra le prime quattro.

Obiettivo scudetto, non quarto posto

“Non si può parlare di quarto posto. Il Napoli ha il dovere di lottare per lo scudetto fino all’ultima giornata”, ha concluso Pedullà. Per lui, la squadra è già pronta per competere al massimo livello e Antonio Conte lo sa benissimo, anche se preferisce giocare d’astuzia con le parole.

“Il Napoli ha tutto per vincere. La rosa è di altissimo livello e se non lotteranno per il titolo, sarà difficile giustificare una stagione del genere”, ha ribadito.

Cosa pensano i tifosi di queste dichiarazioni? Il Napoli può davvero accontentarsi del quarto posto o ha tutte le carte in regola per puntare al titolo? Una cosa è certa: Conte ha alzato il livello delle aspettative e, ora, non si può più nascondere dietro le dichiarazioni di rito.