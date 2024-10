Dall’Argentina al Maradona per vedere il Napoli di Conte

Un tifoso argentino racconta l’emozione di assistere alla partita degli azzurri

Santiago arriva da Las Junturas, un piccolo paesino di circa duemila abitanti nella provincia di Cordoba, Argentina. Insieme a un gruppo di amici, ha scelto Napoli come destinazione per le sue vacanze, attratto da un richiamo speciale: lo stadio dedicato a Diego Armando Maradona. “Per noi argentini è un orgoglio sapere che in Italia ci sia uno stadio intitolato a Maradona”, racconta emozionato al quotidiano Il Mattino. La coincidenza della partita del Napoli contro il Monza durante il loro soggiorno ha reso l’esperienza ancora più speciale.

“Un’emozione unica al Maradona”

Santiago e i suoi amici non hanno perso tempo e sono riusciti a procurarsi i biglietti per la partita. Domenica sera erano sugli spalti del Maradona, vivendo un’esperienza che definisce indimenticabile. “Siamo abituati al calore degli stadi argentini, ma qui l’atmosfera è altrettanto bollente. Il Napoli è una squadra che sentiamo vicina, anche per il legame con Maradona”, spiega. La passione dei tifosi partenopei e l’energia dello stadio hanno lasciato Santiago senza parole: “Non smettono mai di cantare e tifare, è stato incredibile”.

Prima di entrare, hanno fatto tappa al negozio per acquistare sciarpe del Napoli. “Non potevamo tornare a casa senza un cimelio di questo tempio del calcio”, dice. Immancabile, poi, una visita al celebre murale dedicato a Diego Maradona nel cuore di Napoli. “Consiglieremo a tutti i nostri amici di venire qui a vivere questa esperienza unica”, promette Santiago.

Napoli, febbre azzurra alle stelle in attesa del Como

Oggi, però, Santiago non sarà sugli spalti del Maradona, poiché il suo viaggio è terminato. Ma il legame tra la città e i tifosi non si ferma. Lo stadio è pronto ad accogliere ancora una volta migliaia di tifosi in vista della partita contro il Como. Sono previste oltre 50.000 presenze per l’incontro di oggi pomeriggio alle 18:30, a conferma dell’entusiasmo che sta crescendo sempre più in città.

La caccia ai biglietti è iniziata giorni fa, e solo i più veloci sono riusciti ad aggiudicarsi i tagliandi con largo anticipo. Il Napoli di Antonio Conte, protagonista in campo, sta continuando a trascinare i tifosi grazie a prestazioni di alto livello. “Giocano davvero bene, è un piacere vedere le loro partite”, ha dichiarato Santiago, riflettendo l’opinione di molti tifosi partenopei che continuano a sostenere la squadra con grande passione.