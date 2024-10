Antonio Conte vince il premio di miglior allenatore di settembre: il suo Napoli è inarrestabile

Il Napoli di Conte ha ribaltato la classifica: il tecnico ha meritato il prestigioso premio Philadelphia Coach Of The Month.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è stato insignito del prestigioso premio Philadelphia Coach Of The Month per il mese di settembre. Questo riconoscimento arriva dopo un inizio di stagione complesso, caratterizzato da una sconfitta contro l’Hellas Verona nella prima giornata di campionato di Serie A. Da quel momento, però, il Napoli ha messo in fila quattro vittorie e un pareggio, risalendo fino alla prima posizione in classifica.

Napoli al comando della Serie A

Sotto la guida di Conte, i partenopei hanno mostrato un gioco incisivo e ben strutturato, recuperando calciatori che nella scorsa stagione avevano faticato a rendere al meglio, come Giovanni Di Lorenzo e André-Frank Zambo Anguissa. Questo lavoro di rivalutazione e motivazione ha avuto un impatto notevole sui risultati della squadra, che ora guarda tutte le avversarie dall’alto verso il basso.

Il comunicato della Lega Serie A conferma il prestigio del premio: “Il premio Philadelphia Coach Of The Month di settembre è stato assegnato all’allenatore del Napoli, Antonio Conte. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Como, in programma venerdì 4 ottobre 2024 alle ore 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.”

Il premio è stato conferito da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive, che hanno valutato gli allenatori in base a criteri tecnico-sportivi, qualità di gioco e comportamento durante le gare. La valutazione ha considerato le prestazioni delle squadre dalla 4ª alla 6ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

La vittoria di questo premio rappresenta un ulteriore attestato della professionalità e delle capacità di Antonio Conte, il quale sta guidando il Napoli verso una stagione promettente.