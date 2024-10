Sky: “Rinnovo Kvaratskhelia, offerta importante del Napoli”

Napoli, offerta importante per il rinnovo di Kvaratskhelia

Il Napoli ha fatto una proposta economica significativa a Khvicha Kvaratskhelia per il rinnovo del contratto, ma il club non sembra disposto ad andare oltre l’ultima somma offerta. Nonostante il rinnovo non sia ancora stato finalizzato, le trattative tra le parti continuano nella speranza di trovare un accordo.

Secondo quanto riportato da Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, il Napoli ha offerto a Kvaratskhelia un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, una cifra importante che riflette il valore del giocatore. Tuttavia, l’accordo non è ancora stato raggiunto, poiché il georgiano chiede un ingaggio di 8 milioni di euro, una differenza che al momento blocca la trattativa.

La posizione del Napoli

Il presidente Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: la proposta fatta a Kvaratskhelia è l’ultima in termini di ingaggio, e il club non andrà oltre. L’offerta è considerata da “top player”, un riconoscimento del valore di Kvara, che ha contribuito in modo decisivo alla conquista dello scudetto lo scorso anno.

Marchetti ha spiegato durante un intervento a Radio Marte: “L’offerta è valida da subito, ma non è chiaro se ci siano clausole, che potrebbero essere motivo di discussione”. Il Napoli, che ha portato Kvaratskhelia in Italia e gli ha dato fiducia, ritiene che l’offerta sia già di altissimo livello e difficilmente rifiutabile.

Marchetti ha anche commentato la recente sostituzione di Kvaratskhelia nella partita contro il Monza, che il giocatore non avrebbe preso bene. Questo malumore si aggiunge alla tensione per la trattativa del rinnovo, rendendo il futuro del georgiano ancora incerto.