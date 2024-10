Tifoserie gemellate e nemiche del Como: due incroci interessano anche il Napoli

I tifosi del Como saranno presenti al Maradona: scopri le rivalità e i gemellaggi della tifoseria

I tifosi del Como saranno protagonisti allo Stadio Maradona per il match di domani. Ma quali sono le tifoserie gemellate o nemiche del Como? Sebbene i confronti tra i lariani e il Napoli siano stati rari, c’è un passato che risale agli anni ’80, quando il Como era una delle sorprese della Serie A. Tuttavia, dal punto di vista delle rivalità e delle alleanze, la tifoseria del Como ha una storia interessante.

Gemellaggi del Como: da Vicenza a Treviso e Lione

In passato, il Como vantava un gemellaggio con i tifosi del Milan e del Vicenza, ma questi rapporti sono ormai terminati da molti anni. Attualmente, i comaschi mantengono un forte legame con il Treviso e, a livello internazionale, con il Lucerna. Un altro gemellaggio significativo è quello con i tifosi del Lione, una relazione che porta un legame indiretto con il Napoli.

Como-Lione-Napoli: un intreccio curioso

La tifoseria del Lione è acerrima nemica di quella del Paris Saint-Germain, che invece è gemellata con gli ultras del Napoli. Gli scontri tra i tifosi del Lione e del PSG, culminati nella finale di Coppa di Francia, sottolineano quanto sia sentita questa rivalità. Quindi, il gemellaggio tra Como e Lione aggiunge un interessante intreccio di alleanze e rivalità, che coinvolge anche il Napoli.

Ostilità verso la SPAL e legami con l’Ancona

Restando in Italia, una delle rivalità più accese per i tifosi del Como è quella con la SPAL, che a sua volta è gemellata con l’Ancona, proprio come il Napoli. Questo crea un altro collegamento curioso tra le tifoserie, che potrebbe aggiungere tensione sugli spalti.