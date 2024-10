Il segreto di Conte: Del Genio svela un dettaglio decisivo

Notizie calcio Napoli – Antonio Conte ha trovato in Scott McTominay un giocatore chiave per il suo Napoli, e non è un caso che il tecnico sia arrivato persino a cambiare il modulo pur di farlo giocare. Ma qual è il segreto dietro l’ascesa dello scozzese nel centrocampo azzurro? Paolo Del Genio, noto giornalista napoletano, ha svelato un dettaglio fondamentale durante il suo intervento a ‘Linea Calcio’ su Canale 8.

Il segreto dietro il Napoli di Conte

Secondo Del Genio, la vera forza di McTominay sta nella sua capacità di svolgere un doppio ruolo in campo. “È stata una grande intuizione quella di utilizzare McTominay come quarto attaccante in fase di possesso, ma anche come terzo centrocampista quando la squadra difende”, ha rivelato Del Genio. Questa versatilità lo rende indispensabile per Conte, capace di essere decisivo sia in fase difensiva che offensiva.

Del Genio ha poi aggiunto un altro dettaglio importante: “Come contro la Juventus, anche contro il Monza McTominay ha percorso ben 13 chilometri. Sapete perché? Ha due compiti in campo: attaccare e difendere. È questo che lo rende speciale e insostituibile per Conte.”

Questa capacità di interpretare due ruoli diversi in una singola partita permette a Conte di avere un giocatore che può essere sia un riferimento a centrocampo che un elemento chiave per spingere in avanti la squadra.

Un giocatore insostituibile

Del Genio ha concluso il suo intervento sottolineando che McTominay è destinato a diventare uno dei pilastri del Napoli: “È il classico giocatore che non uscirà mai dal campo. Conte vuole esattamente questo tipo di giocatori: versatili, instancabili e capaci di fare la differenza.”