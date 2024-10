Varriale: “La Juve mi ha impressionato. Napoli non favorito per lo scudetto”

Il giornalista Rai commenta la situazione delle italiane in Champions e la corsa scudetto

Durante il programma radiofonico “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio, è intervenuto Enrico Varriale, giornalista Rai, che ha espresso il suo parere sulle prestazioni delle squadre italiane in Champions League e sulla corsa scudetto in Serie A.

Le italiane in Champions League: “Juve impressionante”

Varriale ha lodato le squadre italiane per le loro prestazioni in Champions League: “Sì, molto bene. Il Milan ha fatto un’ottima partita contro il Leverkusen e l’Atalanta ha confermato la sua crescita”, ha detto. Tuttavia, il giornalista ha riservato parole particolarmente positive per la Juventus: “La Juve mi ha impressionato. Devi tornare ai tempi di Lippi per vedere una Juve così competitiva, nonostante le avversità e gli infortuni”. Varriale ha anche sottolineato come la perdita di Bremer potrebbe rappresentare un problema per la Juventus, ma ha confermato la sua fiducia nella solidità della squadra anche per il campionato.

Perché la Juve non è così offensiva in campionato?

Riguardo al diverso atteggiamento della Juventus in campionato, Varriale ha spiegato che in Serie A è più difficile trovare spazi rispetto alle partite europee: “In Italia, contro squadre come l’Empoli o il Napoli, è difficile trovare gli spazi che offre una squadra come il Lipsia”. Il giornalista ha aggiunto che la Juve è più attenta nel difendere in campionato per evitare di concedere occasioni.

Conte e il Napoli: “Non è favorito per lo scudetto”

Quando gli è stato chiesto un parere su Antonio Conte e le sue dichiarazioni riguardo al Napoli, Varriale ha condiviso la visione del tecnico azzurro: “Conte fa bene a mantenere i piedi per terra. È una forzatura dire che il Napoli è favorito per lo scudetto solo perché non ha le coppe. L’obiettivo principale deve essere il quarto posto”. Secondo Varriale, il Napoli non è tra i favoriti in questo momento, anche se sta facendo bene dopo una partenza difficile: “L‘Inter e la Juventus si sono rafforzate molto e la rosa dell’Inter è superiore”, ha concluso.

La questione Ultras e il rischio criminalità

Varriale ha anche toccato il delicato tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tifo organizzato: “Il problema non è solo dividersi tra tifoserie, ma tra persone per bene”, ha detto. Il giornalista ha poi elogiato presidenti come Lotito e De Laurentiis, che hanno sempre cercato di opporsi alle infiltrazioni mafiose, anche pagando un prezzo alto.