Cassano: “Conte non è al livello di Gasperini”

L’ex calciatore critica l’allenatore del Napoli, Conte e lo paragona al tecnico dell’Atalanta

Notizie Calcio Napoli– Antonio Cassano, noto per le sue opinioni forti, è intervenuto durante la trasmissione Viva El Futbol su Twitch, dove ha espresso la sua visione sul Napoli di Antonio Conte, confrontando il tecnico leccese con Gian Piero Gasperini. Cassano non ha risparmiato critiche allo stile di gioco del Napoli e ha sottolineato come, secondo lui, Gasperini sia di un livello superiore rispetto a Conte.

Le dichiarazioni di Cassano su Conte



Durante il suo intervento, Cassano ha parlato apertamente dello stile di gioco di Antonio Conte, che non considera particolarmente attraente: “Il Napoli non è bello e non lo vedremo mai bello, a Conte piace la solidità, correre come indiani e vomitare. Questa squadra per lui deve sporcarsi le mani,” ha dichiarato l’ex calciatore. Secondo Cassano, il Napoli avrebbe rischiato di non vincere a Cagliari senza le parate decisive di Meret, e anche contro la Juventus Conte non sarebbe andato in campo con l’intento di vincere.

Il confronto con Gasperini

Cassano ha poi paragonato Antonio Conte a Gian Piero Gasperini, affermando che il tecnico dell’Atalanta è di un livello più alto rispetto a Conte: “I meriti del primo posto sono di Conte, che in Italia sa come ottenere risultati, ma dopo Gasperini, che è di un livello molto più alto,” ha sottolineato. Nonostante le critiche, Cassano riconosce l’abilità di Conte nel migliorare squadre in difficoltà, affermando che anche se il Napoli dovesse arrivare sesto, si tratterebbe comunque di un progresso.

Il Napoli antagonista dell’Inter

Cassano ha infine parlato delle prospettive del Napoli, affermando che con una partita a settimana, la squadra di Conte sarà la principale antagonista dell’Inter in questa stagione, seppur con un “grande distacco”: “Avevo detto la Roma, ma invece dico che il Napoli con una gara a settimana sarà la grande antagonista dell’Inter, ma con grande distacco.”