Politano e Conte, il retroscena: così l’esterno ha conquistato il tecnico dopo il flop all’Inter

Dal fallimento all’Inter alla rinascita a Napoli: Politano è diventato un uomo chiave per Conte

Notizie Napoli calcio – Matteo Politano continua a smentire tutti i critici, dimostrandosi uno dei migliori giocatori del Napoli in questo inizio di stagione. L’esterno offensivo, che aveva faticato a trovare spazio sotto la guida di Antonio Conte ai tempi dell’Inter, ha ora conquistato la fiducia del tecnico leccese, diventando un elemento cruciale per la sua squadra.

Politano-Conte: il retroscena

Quando Conte e Politano si sono ritrovati insieme a Napoli, in molti avevano dubbi su come sarebbe andata. La loro precedente esperienza all’Inter non era stata delle migliori, con Politano che aveva trovato difficoltà nel 3-5-2 del tecnico. Infatti, dopo un anno e mezzo in nerazzurro, l’esterno romano aveva scelto di lasciare l’Inter nel gennaio del 2020 per trasferirsi al Napoli.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il rapporto tra Conte e Politano è cambiato in questi pochi mesi. L’esterno ha saputo adattarsi e interpretare il suo ruolo in modo diverso, combinando efficacia offensiva con un’attenzione particolare alla fase difensiva, qualità molto apprezzata da Conte. Questo equilibrio tra attacco e difesa è stato decisivo per guadagnarsi la fiducia dell’allenatore, che vede in Politano un pilastro fondamentale per costruire un Napoli competitivo.

Un nuovo Politano per il Napoli di Conte

La trasformazione di Politano è evidente. Se in passato il suo ruolo sembrava difficile da collocare negli schemi di Conte, oggi l’esterno si è adattato perfettamente alle richieste del tecnico. Politano non cerca solo il gol, ma lavora duramente anche senza palla, offrendo quella solidità difensiva che Conte richiede ai suoi giocatori.

Con il Napoli in lotta per lo scudetto, Politano è diventato uno dei protagonisti principali, contribuendo con le sue prestazioni a un avvio di stagione brillante per la squadra partenopea.