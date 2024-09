Classifica senza errori arbitrali 6° giornata serie A: Negati due rigori al Napoli

Un’altra giornata segnata dagli errori arbitrali, con proteste che arrivano da diverse piazze. Manganiello sotto accusa per due rigori negati al Napoli.



Ancora una giornata negativa per gli arbitri di Rocchi. E’ furia Lecce per la direzione di Zufferli a Milano. Non si lamentano i friulani ma è furia social per lo straordinario arbitraggio di Sacchi a Udine. Sbagliano pure Giua, Abisso e Rapuano. Disastroso Manganiello al Maradona.

Ma sarebbe anche il caso che cronisti e moviolisti della prima e ultima ora, compresi i presunti tali specialisti che tanto impazzano anche sul web facessero pace con sé stessi, anche per essere più credibili e meno faziosi, prima di esprimersi su determinati episodi avvenuti sui campi di calcio.

Se il fermo immagine del piede del napoletano Politano a contatto con Bremer è da cartellino rosso (Juventus – Napoli), non puoi ritenere esagerato il cartellino rosso per il milanista Bartesaghi (Milan – Lecce).

Se il giorno prima ritieni esagerata l’espulsione di Bartesaghi, il giorno dopo non puoi ritenere ingiusta l’ammonizione per Frendrup per analogo fallo in Genoa – Juventus. Peggio ancora è invocare la cosiddetta uniformità di giudizio dopo le tante contraddizioni elencate.

Ma non è finita. Se è netto il rigore assegnato alla Juventus per il braccio sinistro di de Winter largo, o braccio troppo largo, ai più non è risultato mica stretto, o braccio troppo stretto, il braccio destro di Bremer non punito col rigore in Juventus – Roma. Insomma, mettetevi d’accordo!

Milan – Lecce 3 – 0, Zufferli (Di Bello).

Le lamentele dell’allenatore pugliese Gotti e della dirigenza salentina sulla conduzione arbitrale non paiono campate in aria. La partita, abbastanza equilibrata, è sbloccata al 38′ dal gol di Morata sugli sviluppi di un calcio di punizione che non andava assegnato al Milan.

Zufferli fischia un fallo di Dorgu su Leao ma sbaglia abbastanza grossolanamente perché a compiere fallo è il giocatore milanista. Restano tanti i dubbi anche sul terzo gol rossonero segnato da Pulisic al 43’.

Il precedente fallo di Morata su Ramadami è piuttosto palese ma arbitro e VAR lo reputano un regolare contatto di gioco. Affrettata l’espulsione di Bartesaghi per l’intervento su Banda; più opportuno il cartellino giallo.

Udinese – Inter 1 – 3, Sacchi (La Penna).

Non entusiasma Zufferli e non si tira indietro neanche Sacchi a Udine. Qualche buontempone si è preoccupato di sincronizzare i due minuti di recupero assegnati da Sacchi nel primo tempo, ma non ha fatto altrettanto nella ripresa. Per i soli 4 minuti di recupero concessi nel secondo tempo, nonostante 10 sostituzioni e 2 gol fatti il fischio arbitrale è giunto persino anticipato.

Al 45’ protestano e non a torto i friulani per il fallo commesso su Thauvin al limite dell’area interista. Il fallo di Calhanoglu (sgambetto) provoca lo scontro Thauvin – Darmian ed è proprio il giocatore friulano ad avere la peggio. Si era sul punteggio di 1 a 1 e l’Inter passa in vantaggio con Lautaro nei 2 minuti di recupero concessi per soccorrere proprio Thauvin.

Un vantaggio da considerare poco probabile nel sincronizzato arco di tempo se Sacchi avesse ravvisato il fallo di Calhanoglu, col conseguenziale cartellino giallo estratto per l’interista, e consentito all’Udinese di sfruttare il calcio di punizione diretto dal limite dell’area nerazzurra.

Como – Verona 3 – 2, Giua (Marini).

Subito in campo dopo l’invedibile calcio di rigore negato alla Roma in quel di Genova alla IV giornata, Giua concede subito il bis a Como. Sul punteggio di 1 a 1, al 64’, il direttore sardo rifila il secondo cartellino giallo al già ammonito giocatore scaligero Suslov per un fallo subito dal lariano Fadera. In inferiorità numerica il Verona è costretto alla resa dalle reti di Cutrone e Belotti; inutile il gol veneto di Lambourde al 94’.

Bologna – Atalanta 1 – 1, Rapuano (Massa).

Manca il secondo cartellino giallo per Koussonou. Il giocatore atalantino, già ammonito, sbraccia e colpisce Castro al viso. Poco prima Rapuano aveva mostrato il cartellino giallo a De Roon per situazione analoga.

Roma – Venezia 2 – 1, Abisso (Paterna).

Manca un calcio di rigore al Venezia. Tutta da rivedere l’uscita del portiere Svilar sul giocatore veneziano Pohjanpalo. Svilar non prende il pallone ma colpisce l’avversario. Forse una capatina al monitor avrebbe fugato tutti i dubbi.

Napoli – Monza 2 – 0, Manganiello (Fabbri).

Pessimo l’arbitraggio di Manganiello, male supportato da Fabbri al VAR. Sul piano disciplinare consente di tutto ai lombardi, soprattutto a Izzo. Kvaratskhelia ancora una volta ammonito per i tanti falli presi. Sono due i rigori negati al Napoli ma Di Lorenzo è passato addirittura come un simulatore alla Domenica Sportiva nella fantasmagorica moviola di Mauro Bergonzi, con gli astanti tutti in silenzio assordante.

Ma ormai in Rai è consentito di tutto e di più, anche non fare la moviola delle gare di Milan – Lecce e Udinese – Inter che hanno mandato su tutte le furie i social per gli arbitraggi andati in onda a Milano e Udine.

Grosso il rigore negato al Napoli al 31’ quando Bianco calpesta il piede di Di Lorenzo (Step on Foot) e plateale il fallo di Bondo su Politano nella ripresa che Manganiello e il VAR ignorano inspiegabilmente.

Per la cronaca, al VAR c’era Fabbri che era anche al VAR di Milan – Venezia (IV giornata) ed era stato determinante nel far assegnare un secondo rigore al Milan. Fabbri aveva richiamato l’arbitro Di Marco quando Schingtienne aveva calpestato il piede di Leao in area di rigore lagunare.

Sull’arbitraggio di Napoli e su quanto inopportunamente raccontato in giro sul rigore negato agli azzurri non le ha mandate certo a dire, e giustamente, Fabio Caressa negli studi Sky.

Classifica senza errori arbitrali 6° giornata serie A

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Napoli 13 Napoli 13 Juventus 12 Juventus 12 Inter 11 Inter 11 Milan 11 Lazio 11 +1 Torino 11 Milan 11 Empoli 10 Torino 11 Lazio 10 Empoli 10 Udinese 10 Udinese 10 Roma 9 Roma 9 Como 8 Como 8 Atalanta 7 Atalanta 7 Bologna 7 Bologna 7 Fiorentina 7 Verona 6 Verona 6 Fiorentina 5 -2 Genoa 5 Lecce 5 Lecce 5 Venezia 5 +1 Parma* 5 Parma* 5 Venezia 4 Genoa 4 -1 Monza 3 Monza 3 Cagliari* 2 Cagliari* 2

*Una gara in meno.

