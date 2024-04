Caos arbitri in Serie A: Rocchi conferma Pairetto e Fabbri

Il designatore Rocchi conferma Pairetto e Fabbri nonostante i clamorosi errori arbitrali a sfavore del Napoli.

Notizie Calcio Napoli – Manca solo Orsato nella 32 giornata di Serie A ma il designatore Rocchi non si è dimenticato proprio di nessuno. Dopo l’entusiasmante week end arbitrale della settimana precedente. Doveri è già IV Uomo in Lazio – Salernitana e Abisso ha trovato doppia collocazione in Serie cadetta.

Per l’ottima collaborazione (era al VAR) con l’arbitro Doveri in Monza – Napoli, il direttore palermitano è stato inserito ancora una volta al VAR di Cittadella – Ascoli per la XXXIII di B. Ma per l’ottimo servizio reso in Brianza, il designatore arbitrale ha pensato bene di impiegarlo anche all’AVAR di Venezia – Brescia di domenica prossima. Ma questo è il campionato ove Pairetto è ancora all’opera dopo lo scandaloso arbitraggio di Napoli – Atalanta.

Rocchi non poteva dimenticarsi del direttore torinese dopo le magnificenze arbitrali viste alla 30ma giornata al Maradona. Pairetto dirige già Udinese – Roma alla XXXII. Fosse capitato, semmai capiterà, al Milan o alla Juventus un arbitraggio simile a Napoli – Atalanta, solo Chi l’ha visto avrebbe potuto rintracciare Pairetto di Torino.

Se qualcuno ha già dimenticato quanto capitato all’arbitro Serra per la norma, non una regola, del vantaggio non applicata in Milan – Spezia del 16 gennaio 2022, rammentiamo i due mesi di inattività patiti dall’arbitro Colombo per non aver espulso Berardi in Sassuolo – Juventus alla quinta giornata della stagione in corso.

E abbiamo tralasciato le lamentele nazionali e rossonere di Europa League su un fuorigioco che non c’è. Ma Napoli si sa che è senza giornali e televisioni, tanto da meritarsi dopo Pairetto anche Doveri per il Monza e Fabbri (Napoli – Frosinone) dopo Napoli – Fiorentina dell’8 ottobre 2023.

