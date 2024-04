PSG su Osimhen, offerta da 90 milioni: La reazione di De Laurentiis

Il PSG vuole Victor Osimhen, offerta da 90 milioni, ma De Laurentiis attende i 130 milioni della clausola. Chelsea e club inglesi alla finestra.

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il calciomercato estivo si avvicina e Victor Osimhen, gioiello del Napoli, è uno dei nomi più caldi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il PSG si è fatto avanti con un’offerta da 90 milioni di euro, bonus compresi, per accaparrarsi l’attaccante nigeriano.

Tuttavia, questa proposta non sembra accontentare il presidente Aurelio De Laurentiis, che punta a incassare l’intera cifra della clausola rescissoria, fissata a 130 milioni di euro. Una valutazione importante, ma giustificata dal recente rinnovo del contratto al bomber nigeriano.

I contatti tra il PSG e gli azzurri sono appena iniziati, ma il club francese dovrà alzare sensibilmente la posta in gioco per convincere De Laurentiis a privarsi del suo bomber. Al-Khelaifi sembra intenzionato a investire pesantemente sul mercato per rinforzare la propria rosa, ma potrebbe essere necessario un rilancio significativo per arrivare alla cifra richiesta dal Napoli.

Oltre al PSG, anche i top club della Premier League hanno messo gli occhi su Osimhen: “Una storia destinata a proseguire e ad arricchirsi di altri capitoli, nuovi pretendenti, magari colpi di scena: Osi è corteggiato anche in Premier, con il Chelsea in prima fila e lo United e l’Arsenal che seguono a ruota”.

De Laurentiis, dal canto suo, sembra intenzionato a far valere le proprie richieste economiche, forti anche del contratto di Osimhen. Una situazione in divenire che potrebbe accendersi ulteriormente nelle prossime settimane, con nuovi pretendenti pronti a inserirsi nella corsa al bomber azzurro.