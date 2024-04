Napoli, Juan Jesus salta il Frosinone anche Contini ko. Le condizioni di Olivera

Juan Jesus e Contini sono infortunati e salteranno la gara del Napoli contro il Frosinone per sciatalgia e gonalgia.

ULTIME NOTIZIE SSC NAPOLI – Il Napoli continua a fare i conti con l’emergenza infortuni. Secondo il report diffuso dal club al termine dell’allenamento odierno, Juan Jesus e Contini sono i nuovi calciatori ad aver rimediato problemi fisici che li terranno lontano dal campo nella gara di domenica contro il Frosinone.

Juan Jesus, difensore brasiliano arrivato a gennaio, ha accusato una fastidiosa sciatalgia che lo ha costretto a saltare l’intera seduta di lavoro. Una brutta tegola per Calzona, che dovrà fare a meno di un elemento duttile come il sudamericano in un momento delicato della stagione.

Non è andata meglio al giovane Contini, portiere di riserva che si è dovuto arrendere a una gonalgia, un’infiammazione al ginocchio. Il prodotto del vivaio azzurro salterà quindi il match del Maradona, lasciando a Spalletti solo Meret e Gollini come opzioni tra i pali.

La situazione infortuni comincia a diventare preoccupante in casa Napoli. Oltre agli stop di Juan Jesus e Contini, infatti, permangono i problemi fisici di Olivera, che ha svolto lavoro personalizzato. Recuperato Politano, almeno in attacco Calzona potrà schierare la formazione migliore.