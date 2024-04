Striscione vergognoso degli ultras della juventus a Superga

Gli ultras della Juventus hanno oltraggiato Superga prima del derby: uno striscione offensivo che ha scatenato l’indignazione di molti.

Il derby della Mole è già incandescente e le scintille sono cominciate ben prima del fischio d’inizio a causa di un gesto provocatorio e inaccettabile messo in atto dai DRUGHI, gruppo ultras della Juventus, nei pressi della Basilica di Superga.

Alcuni facinorosi bianconeri hanno oltraggiato quel luogo sacro per il Torino e per l’intera città, esponendo uno striscione con la scritta: “Dal 1897 la vera storia di Torino siamo noi”, accompagnata dall’immagine di una zebra che infilza con una lancia un toro.

Un’azione vergognosa, rivendicata dagli stessi responsabili con un post su Instagram: “Alza gli occhi al cielo, quello che reputi tuo ti abbiamo dimostrato che è nostro”. Parole che hanno inevitabilmente scatenato un’ondata di indignazione e proteste, non solo dai tifosi granata ma anche da numerosi supporter juventini.

Sui social, infatti, in tanti tra gli stessi fan bianconeri hanno condannato senza mezzi termini quel gesto provocatorio e mancante di rispetto verso un luogo simbolo di un’immane tragedia come quella del Grande Torino. “Caduti in basso, zero rispetto” o “Potevate partorire questa pagliacciata ovunque, ma la vostra intelligenza si misura anche da queste cose” sono alcuni dei commenti più eloquenti.

L’accostamento tra una normale partita di calcio, per quanto sentita, e il ricordo di una tragedia che nel 1949 sconvolse l’Italia intera, è stato giudicato semplicemente inaccettabile da parte di molti. Come ha scritto un tifoso: “Potevate farlo ovunque, ma non lì. Poi fatto di notte, come ladri che si muovono nel buio. Poco onore. Ancora una volta gli ultras bianconeri hanno dimostrato la loro pochezza all’Italia Intera”.

Un’azione deplorevole, insomma, che ha spaccato anche la tifoseria juventina. Ora si attendono eventuali provvedimenti da parte delle società o delle autorità preposte.

I tifosi della Juventus vogliono mancare di rispetto al Torino e lo fanno andando a irriderlo alla basilica di Superga.

I tifosi del Torino incerti su come rispondere: troppo difficile la scelta tra gli infiniti tribunali sportivi e penali disseminati tra Italia ed Europa nei… pic.twitter.com/rGZ8ynemZn — Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 13, 2024