Osimhen, il Chelsea piomba con un’offerta shock: clausola a rate pur di prenderlo

Il Chelsea sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria da 150 milioni per Osimhen, ma in modo dilazionato. Un’offerta alla quale il Napoli potrebbe dire sì.

CALCIOMERCATO NAPOLI – La corsa a Victor Osimhen si infiamma con un nuovo protagonista pronto a tutto pur di assicurarsi le prestazioni del bomber nigeriano: il Chelsea. Secondo quanto riportato da Sportitalia, i Blues starebbero preparando un vero e proprio assalto per beffare il PSG e altri club interessati all’attaccante del Napoli.

CHELSEA SU OSIMHEN

L’arma segreta del Chelsea sarebbe un’offerta choc: il pagamento dell’intera clausola rescissoria da 150 milioni di euro, ma in modo dilazionato, rateizzato. Una mossa per provare a convincere il presidente De Laurentiis, che di fatto riceverebbe l’intera somma richiesta, anche se non in un’unica soluzione.

Per il Napoli si tratterebbe di un affare estremamente allettante, con l’opportunità di monetizzare al massimo dalla cessione della sua stella senza dover scendere a compromessi sui costi del cartellino. Dall’altro lato, il Chelsea sarebbe disposto anche a sacrificare alcune cessioni importanti pur di autofinanziarsi l’operazione Osimhen.

AURIEMMA RILANCIA: IL CHELSEA VUOLE OSINMHEN, OFFERTA FARAONICA

Non è tutto, perché secondo il giornalista Raffaele Auriemma, il ricco ingaggio proposto ai Blues avvicinerebbe ulteriormente Osimhen alla Premier: si parla di un contratto da 10 milioni di sterline a stagione, pari a circa 11,7 milioni di euro al cambio attuale.

Insomma, il Chelsea sembra intenzionato a fare sul serio per Osimhen, arrivando a offrire una clausola rescissoria pagata cash ma in più tranche. Un’opportunità ghiotta per il Napoli, che ora dovrà valutare attentamente l’offerta dei Blues, consci che rinunciare a Osimhen sarà un duro colpo ma con un conguaglio economico di assoluto rispetto.

Si preannuncia un’estate caldissima per il futuro dell’attaccante nigeriano, con tutte le big d’Europa pronte a darsi battaglia. Ma il Chelsea con la sua proposta choc potrebbe avere un piccolo vantaggio nella corsa al nuovo crac del calcio mondiale.