Napoli, buone notizie da Calzona: Politano torna a disposizione

Mattinata di allenamento per il Napoli all’SSCN Konami Training Center in vista del match contro il Frosinone. Politano ha lavorato in gruppo, personalizzato per Olivera.

Arrivano buone notizie per Francesco Calzona dal report dell’allenamento odierno del Napoli. Gli azzurri si sono ritrovati questa mattina all’SSCN Konami Training Center per preparare la sfida contro il Frosinone, in programma domenica alle 12:30 allo Stadio Maradona per la 32esima giornata di Serie A.

La squadra ha svolto la consueta sessione di attivazione iniziale con torello, per poi passare al lavoro tecnico-tattico e chiudere con una partitina a campo ridotto. A far sorridere il tecnico partenopeo è stato il rientro in gruppo di Matteo Politano.

L’esterno offensivo italiano ha infatti lavorato regolarmente con i compagni, un segnale incoraggiante in vista della convocazione per la gara contro i ciociari. Politano potrebbe quindi tornare a disposizione dopo l’infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box nelle ultime uscite.

Lavoro personalizzato invece per Mathias Olivera. Il terzino uruguaiano ha svolto un allenamento individuale in campo per proseguire nel proprio percorso di recupero, dopo il problema fisico che lo ha costretto a saltare le ultime partite.

La situazione dell’ex Getafe verrà monitorata giorno dopo giorno, ma al momento appare più complicato il suo rientro tra i convocati per domenica. Calzona spera comunque di riabbracciarlo al più presto per aumentare le alternative difensive.

Quanto a Victor Osimhen, il report dell’allenamento non fa menzione del centravanti nigeriano, che prosegue il proprio programma specifico di recupero dall’infortunio alla spalla. Le condizioni del bomber saranno valutate più avanti per capire quando potrà tornare arruolabile.

Nel complesso, quella odierna è stata una seduta incoraggiante per il Napoli, che riassapora il gusto di recuperare pedine importanti per l’attacco alla volata finale di campionato.