KKN: Napoli, nuova pista per l’attacco, nel mirino Philip Otele del Cluj

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli continua a muoversi con grande attenzione sul mercato degli attaccanti in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da Fabio Cannavo a Radio Kiss Kiss Napoli, gli azzurri starebbero monitorando con interesse le prestazioni di Philip Otele, punta esterna nigeriana classe 1998 militante nelle fila del Cluj.

Otele, che in questa stagione ha già realizzato 13 reti con la maglia del club rumeno, sarebbe finito nel mirino degli scout partenopei, pronti a muoversi per assicurarsi un potenziale nuovo rinforzo offensivo.

Il piano della società sembrerebbe essere quello di tesserare il giovane attaccante per poi girarlo in prestito in un’altra formazione, così da permettergli di accumulare maggiore esperienza da titolare prima di aggregarsi alla rosa del Napoli.

A 24 anni, Otele potrebbe rappresentare un investimento interessante per il futuro dell’attacco azzurro. I 13 gol realizzati fino a questo momento confermano l’ottimo spirito realizzativo del nigeriano, caratteristiche che hanno già attirato l’attenzione di diversi club italiani ed esteri.

Il Napoli sembrerebbe quindi intenzionato a precederli tutti, assicurandosi le prestazioni di Otele per poi farlo crescere con un’esperienza in prestito prima del grande salto in una piazza impegnativa come quella partenopea.

Le operazioni di mercato proseguono senza sosta in casa Napoli, con il club chiamato a rinnovare e ringiovanire la rosa in vista del prossimo anno. L’affare Otele rientrerebbe in questa logica di programmazione per il futuro. Staremo a vedere se l’interesse si trasformerà in una trattativa concreta nelle prossime settimane.