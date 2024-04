Napoli, volantini delle curve contro De Laurentiis: “Eri simpatico in motorino”

Le curve del Maradona attaccano De Laurentiis con manifesti sarcastici: “Eri simpatico quando scappavi in motorino, ora il tuo ego ha portato solo buffonate”.

Napoli si risveglia tappezzata di manifesti al vetriolo contro il presidente Aurelio De Laurentiis. Un’iniziativa firmata dalla Curva A e Curva B dello stadio Maradona che, non lesinando ironia e sarcasmo, criticano aspramente il numero uno del club azzurro.

“Eri simpatico quando scappavi in motorino ma adesso ti è scappato di mano il tuo filmino“, recita uno dei testi che gioca sull’immagine di De Laurentiis in motorino durante il suo viaggio in Arabia e il riferimento al film sul terzo scudetto del Napoli di prossima uscita.

Un attacco frontale all’ego “smisurato” del patron che, secondo i tifosi più caldi, “ha portato a sminuire un ambiente intero, un popolo che dalla fine dell’estate osserva e ascolta solamente pagliacciate, nessuna programmazione, solo buffonate!”.

Non manca un monito per De Laurentiis sul suo ruolo di rappresentante “di una città che con tutti i suoi problemi ha sempre avuto dignità e non sarà certo uno scudetto che ci hai strappato dal petto a renderci silenti se poi manchi di rispetto!”.

Nella girandola di critiche finisce anche la squadra, accusata di non aver onorato la maglia: “Ci è bastato già capire che voi in questo campionato non ci avete mai onorato. Siete arrivati da perfetti sconosciuti e non siete stati grati a chi vi ha reso fortunati”. E ancora: “Quando già trascorso maggio siete andati all’arrembaggio di un colore a voi assai caro: il verde scuro del denaro”.

Insomma, una contestazione senza sconti da parte delle curve più calde del tifo napoletano. Un malcontento probabilmente esacerbato dai risultati di questa stagione deludente, ma che sembra colpire anche la gestione societaria di De Laurentiis, percepita come troppo autoreferenziale e lontana dai reali bisogni della piazza.